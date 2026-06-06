https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/kurt-kadin-fikrasi-sonrasi-rahmi-koc-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1106299102.html

'Kürt kadın' fıkrası sonrası Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı

'Kürt kadın' fıkrası sonrası Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T11:10+0300

2026-06-06T11:10+0300

2026-06-06T11:39+0300

rahmi koç

akın gürlek

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türki̇ye

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tanınmış bir iş insanının açılış programındaki konuşmasına yönelik hukuki sürecin başladığını ilan etti. Bakan Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resen soruşturma ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçları kapsamında inceleme başlatıldığının sinyalini verdi.'Adaletin terazisi servet ve statüye göre tartmaz'Bakanlık olarak insan onurunu ve hukuku her şeyin üstünde tuttuklarını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukukun üstünlüğü ilkesine dikkat çekti. Şüphelilerin maddi gücü ya da toplumsal unvanlarının yargı karşısında bir ayrıcalık yaratmayacağını vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:'Fıkra ve mizah adı altında nezaketsizlik hafifletilemez'Skandal sözlerin savunması olarak öne sürülen "mizah" gerekçesine de sert tepki gösteren Bakan Gürlek, toplumun her kesiminin kırmızı çizgilerine saygı duyulması gerektiğini hatırlattı. Kadınlara ve etnik kökenlere yönelik ayrımcılıkla kararlılıkla mücadele edeceklerini belirten Bakan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:Ne olmuştu?Olay, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de katıldığı bir hastane açılışında gerçekleşti. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan video kaydında Rahmi Koç'un anlattığı fıkrada; "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi, şu perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor bey, ilk sen soyun' demiş." ifadelerini kullandığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/bakan-uraloglu-acikladi-discord-ne-zaman-acilacak--1106298805.html

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rahmi koç, akın gürlek, haberler, türkiye, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı