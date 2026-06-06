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'Kürt kadın' fıkrası sonrası Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı
'Kürt kadın' fıkrası sonrası Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T11:10+0300
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tanınmış bir iş insanının açılış programındaki konuşmasına yönelik hukuki sürecin başladığını ilan etti. Bakan Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resen soruşturma ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçları kapsamında inceleme başlatıldığının sinyalini verdi.'Adaletin terazisi servet ve statüye göre tartmaz'Bakanlık olarak insan onurunu ve hukuku her şeyin üstünde tuttuklarını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukukun üstünlüğü ilkesine dikkat çekti. Şüphelilerin maddi gücü ya da toplumsal unvanlarının yargı karşısında bir ayrıcalık yaratmayacağını vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:'Fıkra ve mizah adı altında nezaketsizlik hafifletilemez'Skandal sözlerin savunması olarak öne sürülen "mizah" gerekçesine de sert tepki gösteren Bakan Gürlek, toplumun her kesiminin kırmızı çizgilerine saygı duyulması gerektiğini hatırlattı. Kadınlara ve etnik kökenlere yönelik ayrımcılıkla kararlılıkla mücadele edeceklerini belirten Bakan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:Ne olmuştu?Olay, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de katıldığı bir hastane açılışında gerçekleşti. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan video kaydında Rahmi Koç'un anlattığı fıkrada; "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi, şu perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor bey, ilk sen soyun' demiş." ifadelerini kullandığı görüldü.
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rahmi koç, akın gürlek, haberler, türkiye, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
rahmi koç, akın gürlek, haberler, türkiye, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
'Kürt kadın' fıkrası sonrası Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 06.06.2026 (güncellendi: 11:39 06.06.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tanınmış bir iş insanının açılış programındaki konuşmasına yönelik hukuki sürecin başladığını ilan etti. Bakan Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen resen soruşturma ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama suçları kapsamında inceleme başlatıldığının sinyalini verdi.
'Adaletin terazisi servet ve statüye göre tartmaz'
Bakanlık olarak insan onurunu ve hukuku her şeyin üstünde tuttuklarını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukukun üstünlüğü ilkesine dikkat çekti. Şüphelilerin maddi gücü ya da toplumsal unvanlarının yargı karşısında bir ayrıcalık yaratmayacağını vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez."
'Fıkra ve mizah adı altında nezaketsizlik hafifletilemez'
Skandal sözlerin savunması olarak öne sürülen "mizah" gerekçesine de sert tepki gösteren Bakan Gürlek, toplumun her kesiminin kırmızı çizgilerine saygı duyulması gerektiğini hatırlattı. Kadınlara ve etnik kökenlere yönelik ayrımcılıkla kararlılıkla mücadele edeceklerini belirten Bakan, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
"Bu tür sözlerin bir 'fıkra' veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
Olay, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un İzmir'de katıldığı bir hastane açılışında gerçekleşti. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan video kaydında Rahmi Koç'un anlattığı fıkrada; "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi, şu perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor bey, ilk sen soyun' demiş." ifadelerini kullandığı görüldü.