https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/bakan-uraloglu-acikladi-discord-ne-zaman-acilacak--1106298805.html

Bakan Uraloğlu açıkladı: Discord ne zaman açılacak?

Bakan Uraloğlu açıkladı: Discord ne zaman açılacak?

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenen popüler sosyal medya platformu Discord hakkında... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T10:50+0300

2026-06-06T10:50+0300

2026-06-06T10:50+0300

türki̇ye

türkiye

abdulkadir uraloğlu

ankara

dünya

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089015117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_711bf321682713c30260e22a2b408fe2.jpg

Kullanıcıların metin, ses ve video üzerinden anlık iletişim kurmasını sağlayan popüler sosyal medya platformu Discord, Türkiye'de yeniden erişime açılmaya hazırlanıyor. Katıldığı TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair kritik açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın Türkiye'nin yasal taleplerine olumlu yanıt verdiğini belirtti. Kararı heyecanla bekleyen milyonlarca kullanıcı için yeşil ışık yakıldı.Discord, Türkiye'nin i̇stediği kriterlere geldiErişim engeli sürecindeki son gelişmeleri aktaran Bakan Uraloğlu, platformun geri adım attığını ifade etti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Mahkeme kararlarıyla Roblox ve Discord 'u kapattık. Şimdi özellikle Discord içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. İlgili bakanlarımızla kurumlarımızla konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız."Discord neden kapatılmıştı? 5651 Sayılı Kanun detayıDünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan platform, Türkiye'de yasal mevzuatlar çerçevesinde engellenmişti. Discord, 5651 sayılı kanunun 8'inci maddesi kapsamında, çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik gibi katalog suçlar barındıran içeriklerin denetlenememesi gerekçesiyle kapatılmıştı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Ekim 2024 tarihli ve 2024/12907 sayılı kararı ile uygulanan bu erişim engeli, platformun Türkiye'nin şartlarını yerine getirmesiyle birlikte yakında tarihe karışacak.Kurumlar arası görüşmeler sürüyor: Sırada Roblox mu var?Bakanlık ve ilgili kurumlar, platformun Türkiye'de güvenli bir dijital ortam sunması adına son kontrolleri gerçekleştiriyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında Roblox erişim engeli ve Discord kararlarını bir arada zikretmesi, diğer oyun ve sosyal medya platformları için de Türkiye'nin yasal kriterlerine uyum sağlama şartının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Discord açılma tarihi için kurumlar arası görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/fenerbahce-secim-kongresi-basladi-uyeler-bugun-ibra-edecek-yarin-yeni-baskan-sececek-1106298669.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, abdulkadir uraloğlu, ankara, dünya, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı