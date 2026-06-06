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Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'tan özür
Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'tan özür
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Anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç, kamuoyundan özür diledi. Rahmi M. Koç imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir'deki bir hastane açılışında Kürt kadınları ve tıp doktorlarını aşağıladığı gerekçesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç özür diledi. Gerek siyasi isimlerin gerekse kadın örgütleri ve kamuoyunun çok sert tepkilerine neden olan skandalın ardından, iş dünyasının önde gelen ismi sessizliğini bozarak yazılı bir açıklama yayımladı.Rahmi Koç kamuoyuna açıklama yayımladı: İçtenlikle özür diliyorumYayımlanan açıklamada, Rahmi Koç, sözlerinin niyetini savundu. Yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/kurt-kadin-fikrasi-sonrasi-rahmi-koc-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1106299102.html
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rahmi koç, haberler, türkiye, akın gürlek
rahmi koç, haberler, türkiye, akın gürlek

Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'tan özür

11:34 06.06.2026 (güncellendi: 11:37 06.06.2026)
© AFP 2023 / FARJANA K. GODHULRahmi Koç
Rahmi Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
© AFP 2023 / FARJANA K. GODHUL
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Anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç, kamuoyundan özür diledi. Rahmi M. Koç imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, sözlerinin herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını belirtildi.
İzmir'deki bir hastane açılışında Kürt kadınları ve tıp doktorlarını aşağıladığı gerekçesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç özür diledi. Gerek siyasi isimlerin gerekse kadın örgütleri ve kamuoyunun çok sert tepkilerine neden olan skandalın ardından, iş dünyasının önde gelen ismi sessizliğini bozarak yazılı bir açıklama yayımladı.

Rahmi Koç kamuoyuna açıklama yayımladı: İçtenlikle özür diliyorum

Yayımlanan açıklamada, Rahmi Koç, sözlerinin niyetini savundu. Yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyuna Açıklama: Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla, Rahmi M. Koç."
Rahmi Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
TÜRKİYE
'Kürt kadın' fıkrası sonrası Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı
11:10
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