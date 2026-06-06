https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/hakkinda-sorusturma-baslatilan-rahmi-koctan-ozur-1106299472.html
Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'tan özür
Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'tan özür
Sputnik Türkiye
Anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç, kamuoyundan özür diledi. Rahmi M. Koç imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T11:34+0300
2026-06-06T11:34+0300
2026-06-06T11:37+0300
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İzmir'deki bir hastane açılışında Kürt kadınları ve tıp doktorlarını aşağıladığı gerekçesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç özür diledi. Gerek siyasi isimlerin gerekse kadın örgütleri ve kamuoyunun çok sert tepkilerine neden olan skandalın ardından, iş dünyasının önde gelen ismi sessizliğini bozarak yazılı bir açıklama yayımladı.Rahmi Koç kamuoyuna açıklama yayımladı: İçtenlikle özür diliyorumYayımlanan açıklamada, Rahmi Koç, sözlerinin niyetini savundu. Yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/kurt-kadin-fikrasi-sonrasi-rahmi-koc-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1106299102.html
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rahmi koç, haberler, türkiye, akın gürlek
rahmi koç, haberler, türkiye, akın gürlek
Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'tan özür
11:34 06.06.2026 (güncellendi: 11:37 06.06.2026)
Anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç, kamuoyundan özür diledi. Rahmi M. Koç imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, sözlerinin herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığını belirtildi.
İzmir'deki bir hastane açılışında Kürt kadınları ve tıp doktorlarını aşağıladığı gerekçesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç özür diledi. Gerek siyasi isimlerin gerekse kadın örgütleri ve kamuoyunun çok sert tepkilerine neden olan skandalın ardından, iş dünyasının önde gelen ismi sessizliğini bozarak yazılı bir açıklama yayımladı.
Rahmi Koç kamuoyuna açıklama yayımladı: İçtenlikle özür diliyorum
Yayımlanan açıklamada, Rahmi Koç, sözlerinin niyetini savundu. Yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyuna Açıklama: Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla, Rahmi M. Koç."