https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/hakkinda-sorusturma-baslatilan-rahmi-koctan-ozur-1106299472.html

Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'tan özür

Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç'tan özür

Sputnik Türkiye

Anlattığı fıkra nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç, kamuoyundan özür diledi. Rahmi M. Koç imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T11:34+0300

2026-06-06T11:34+0300

2026-06-06T11:37+0300

rahmi koç

haberler

türkiye

türki̇ye

akın gürlek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102550/29/1025502905_0:348:1112:974_1920x0_80_0_0_6347c3f12622d600f087e37a568d7dd1.jpg

İzmir'deki bir hastane açılışında Kürt kadınları ve tıp doktorlarını aşağıladığı gerekçesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla resen soruşturma başlatılan Rahmi Koç özür diledi. Gerek siyasi isimlerin gerekse kadın örgütleri ve kamuoyunun çok sert tepkilerine neden olan skandalın ardından, iş dünyasının önde gelen ismi sessizliğini bozarak yazılı bir açıklama yayımladı.Rahmi Koç kamuoyuna açıklama yayımladı: İçtenlikle özür diliyorumYayımlanan açıklamada, Rahmi Koç, sözlerinin niyetini savundu. Yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/kurt-kadin-fikrasi-sonrasi-rahmi-koc-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1106299102.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rahmi koç, haberler, türkiye, akın gürlek