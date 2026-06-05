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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/venezuela---turkiye-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1106296409.html
Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Türkiye - Venezuela hazırlık maçı, 7 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 01.00'de oynanacak. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye
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maç
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında Güney Amerika temsilcisi Venezuela'yla karşı karşıya gelecek.Karşılaşma, 7 Haziran 2026 Pazar günü (6 Haziran Cumartesi gününü 7 Haziran Pazar gününe bağlayan gece yarısı) TSİ 01.00'de başlayacak. Milli maç, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde futbolseverlere sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/a-milli-takiminin-konvoyu-dunya-genelinde-sosyal-medyayi-salladi-milyonlarca-paylasim-yapildi-1106207283.html
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türkiye, venezüella, venezuela, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
türkiye, venezüella, venezuela, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23:40 05.06.2026
© AA / Cem HasretTekkeşinoğluMilli Takım
Milli Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AA / Cem HasretTekkeşinoğlu
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Türkiye - Venezuela hazırlık maçı, 7 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 01.00'de oynanacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında Güney Amerika temsilcisi Venezuela'yla karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma, 7 Haziran 2026 Pazar günü (6 Haziran Cumartesi gününü 7 Haziran Pazar gününe bağlayan gece yarısı) TSİ 01.00'de başlayacak.
Milli maç, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde futbolseverlere sunulacak.
A Milli Takımı'nın konvoyu dünya genelinde sosyal medyayı salladı: Milyonlarca kez paylaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
SPOR
A Milli Takımı'nın konvoyu dünya genelinde sosyal medyayı salladı: Milyonlarca paylaşım yapıldı
3 Haziran , 07:07
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