https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/venezuela---turkiye-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1106296409.html
Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Türkiye - Venezuela hazırlık maçı, 7 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 01.00'de oynanacak. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T23:40+0300
2026-06-05T23:40+0300
2026-06-05T23:40+0300
spor
türkiye
venezüella
venezuela
maç
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türkiye futbol federasyonu
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında Güney Amerika temsilcisi Venezuela'yla karşı karşıya gelecek.Karşılaşma, 7 Haziran 2026 Pazar günü (6 Haziran Cumartesi gününü 7 Haziran Pazar gününe bağlayan gece yarısı) TSİ 01.00'de başlayacak. Milli maç, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde futbolseverlere sunulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/a-milli-takiminin-konvoyu-dunya-genelinde-sosyal-medyayi-salladi-milyonlarca-paylasim-yapildi-1106207283.html
venezüella
venezuela
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2026
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, venezüella, venezuela, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
türkiye, venezüella, venezuela, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Venezuela - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye - Venezuela hazırlık maçı, 7 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 01.00'de oynanacak.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında Güney Amerika temsilcisi Venezuela'yla karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma, 7 Haziran 2026 Pazar günü (6 Haziran Cumartesi gününü 7 Haziran Pazar gününe bağlayan gece yarısı) TSİ 01.00'de başlayacak.
Milli maç, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde futbolseverlere sunulacak.