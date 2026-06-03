A Milli Takımı'nın konvoyu dünya genelinde sosyal medyayı salladı: Milyonlarca paylaşım yapıldı
© Fotoğraf : Milli Takım resmi sitesiA Milli Takımı'nın konvoyu dünya genelinde sosyal medyayı salladı: Milyonlarca kez paylaşıldı
© Fotoğraf : Milli Takım resmi sitesi
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, uğurlama töreniyle ABD'ye gitti. Takımın otobüslerine hava limanına kadar onlarca Türk bayraklı araçlar eşlik etti. Konvoyun görüntüleri, sosyal medyada dünya çapında ilgi görürken milyonlarca kez görüntülendi.
Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye hareket etti.
A Milli Takımı'nın otobüslerine hava limanına kadar Türk bayraklı onlarca araç eşlik etti. Milli Takımı'n konvoyu dünya çapında sosyal medyada viral oldu.
© Fotoğraf : Milli Takım resmi sitesiA Milli Takımı'nın konvoyu dünya genelinde sosyal medyayı salladı: Milyonlarca kez paylaşıldı
A Milli Takımı'nın konvoyu dünya genelinde sosyal medyayı salladı: Milyonlarca kez paylaşıldı
© Fotoğraf : Milli Takım resmi sitesi
Yerli yabancı spor hesapları konvoyun görüntülerini paylaşırken videolar milyonlarca kez izlendi.
© Fotoğraf : Milli Takım resmi sitesiA Milli Takımı'nın konvoyu dünya genelinde sosyal medyayı salladı: Milyonlarca kez paylaşıldı
A Milli Takımı'nın konvoyu dünya genelinde sosyal medyayı salladı: Milyonlarca kez paylaşıldı
© Fotoğraf : Milli Takım resmi sitesi
Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Uluslararası Havalimanı'na indi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı.
Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti. Kafileyi, otel girişinde Türk taraftarlar bayraklarla ve tezahüratlarla destekledi. Başkan Hacıosmanoğlu, yolculuğun iyi geçtiğini söyledi.
© Fotoğraf : Milli Takım resmi sitesiA Milli Takımı'nın konvoyu dünya genelinde sosyal medyayı salladı: Milyonlarca kez paylaşıldı
A Milli Takımı'nın konvoyu dünya genelinde sosyal medyayı salladı: Milyonlarca kez paylaşıldı
© Fotoğraf : Milli Takım resmi sitesi
Türk Milli Takımı'nın maç takvimi
Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşma ile Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım, 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına gidecek.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.