https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/filenin-sultanlari-milletler-liginde-ilk-yenilgisini-aldi-1106266835.html
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı
Sputnik Türkiye
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T00:48+0300
2026-06-05T00:48+0300
2026-06-05T00:48+0300
spor
filenin sultanları
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
türkiye a milli kadın voleybol takımı
türk a milli kadın voleybol takımı
maç
maç yayını
hollanda
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yla karşılaştı.Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadelede istediği performansı sergileyemeyen ay-yıldızlı ekip, 3-0 mağlup oldu. Milliler, turnuvadaki ilk yenilgisini alırken, Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da VNL'in son şampiyonu İtalya'yla karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/filenin-sultanlari-milletler-ligine-galibiyetle-basladi-1106235326.html
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filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, maç, maç yayını, hollanda
filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, uluslararası voleybol federasyonu (fivb), türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, maç, maç yayını, hollanda
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk yenilgisini aldı
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu.
2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yla karşılaştı.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadelede istediği performansı sergileyemeyen ay-yıldızlı ekip, 3-0 mağlup oldu.
Milliler, turnuvadaki ilk yenilgisini alırken, Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da VNL'in son şampiyonu İtalya'yla karşı karşıya gelecek.