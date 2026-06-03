https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/filenin-sultanlari-milletler-ligine-galibiyetle-basladi-1106235326.html
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T21:36+0300
2026-06-03T21:36+0300
2026-06-03T21:36+0300
spor
dominik cumhuriyeti
türkiye
türkiye cumhuriyeti
maç
maç yayını
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türkiye a milli voleybol takımı
voleybol
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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2026 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaştı.Brezilya’nın başkenti Brazilya’da oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki ilk sınavından zaferle ayrıldı.Milliler, Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 22.30’da Hollanda'yla karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/a-milli-erkek-voleybol-takimi-belcikayi-3-1-maglup-etti-1106116072.html
dominik cumhuriyeti
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
2026 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaştı.
Brezilya’nın başkenti Brazilya’da oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki ilk sınavından zaferle ayrıldı.
Milliler, Brezilya etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 22.30’da Hollanda'yla karşı karşıya gelecek.