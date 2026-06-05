https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/fenerbahce-baskan-adayi-safi-milli-yildizla-anlastigini-duyurdu-1106266583.html

Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, milli yıldızla anlaştığını duyurdu

Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, milli yıldızla anlaştığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Al Ahli takımında forma giyen Merih Demiral'la anlaştığını duyurdu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T00:31+0300

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spor

merih demiral

hakan safi

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fenerbahçe

al ahli

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Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim öncesi başkan adayı olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışı sürüyor.Dün Sporting forması giyen Luis Suarez'in transferini duyuran başkan adayı Safi, bugün de savunma hattını güçlendirmek için milli futbolcu Merih Demiral'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı.Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de kariyerini sürdüren Merih Demiral, bu sezon 32 maçta forma giydi.

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merih demiral, hakan safi, transfer, transfermarkt , maç, maç yayını, tarihi maç, fenerbahçe, al ahli