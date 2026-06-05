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Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, milli yıldızla anlaştığını duyurdu
Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, milli yıldızla anlaştığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Al Ahli takımında forma giyen Merih Demiral'la anlaştığını duyurdu. 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T00:31+0300
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spor
merih demiral
hakan safi
transfer
transfermarkt
maç
maç yayını
tarihi maç
fenerbahçe
al ahli
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Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim öncesi başkan adayı olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışı sürüyor.Dün Sporting forması giyen Luis Suarez'in transferini duyuran başkan adayı Safi, bugün de savunma hattını güçlendirmek için milli futbolcu Merih Demiral'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı.Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de kariyerini sürdüren Merih Demiral, bu sezon 32 maçta forma giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/fenerbahce-baskan-adayi-safi-ilk-transferini-acikladi-bana-soz-verdi-1106235689.html
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merih demiral, hakan safi, transfer, transfermarkt , maç, maç yayını, tarihi maç, fenerbahçe, al ahli
merih demiral, hakan safi, transfer, transfermarkt , maç, maç yayını, tarihi maç, fenerbahçe, al ahli

Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, milli yıldızla anlaştığını duyurdu

00:31 05.06.2026
© AAMerih Demiral
Merih Demiral - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
© AA
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Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Al Ahli takımında forma giyen Merih Demiral'la anlaştığını duyurdu.
Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak seçim öncesi başkan adayı olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışı sürüyor.
Dün Sporting forması giyen Luis Suarez'in transferini duyuran başkan adayı Safi, bugün de savunma hattını güçlendirmek için milli futbolcu Merih Demiral'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de kariyerini sürdüren Merih Demiral, bu sezon 32 maçta forma giydi.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
SPOR
Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, ilk transferini açıkladı: 'Bana söz verdi'
3 Haziran , 21:57
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