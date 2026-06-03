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Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, ilk transferini açıkladı: 'Bana söz verdi'
Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, ilk transferini açıkladı: 'Bana söz verdi'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçilmeleri halinde Sporting forması giyen Luis Suarez’i transfer edeceklerini açıkladı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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fenerbahçe spor kulübü
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futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Fenerbahçe’de başkan adayı Hakan Safi, taraftarlarla bir araya geldi.Sporting forması giyen Luis Suarez’i transfer edeceğini söyleyen Safi, “Bana söz verdi. 'Türkiye liginin kralı olacağım' dedi. 20 gole başka para, 25’e başka para, 30’a başka para koyduk. Süper Lig şampiyonluğuna da 2 katı para koydum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/fenerbahcenin-yeni-sezon-formasi-tanitildi-fb-logosuna-120-yildiz-eklendi-1106234435.html
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer

Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, ilk transferini açıkladı: 'Bana söz verdi'

21:57 03.06.2026
© AA / Cem TekkeşinoğluFenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçilmeleri halinde Sporting forması giyen Luis Suarez’i transfer edeceklerini açıkladı.
Fenerbahçe’de başkan adayı Hakan Safi, taraftarlarla bir araya geldi.
Sporting forması giyen Luis Suarez’i transfer edeceğini söyleyen Safi, “Bana söz verdi. 'Türkiye liginin kralı olacağım' dedi. 20 gole başka para, 25’e başka para, 30’a başka para koyduk. Süper Lig şampiyonluğuna da 2 katı para koydum” ifadelerini kullandı.
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