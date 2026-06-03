https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/fenerbahce-baskan-adayi-safi-ilk-transferini-acikladi-bana-soz-verdi-1106235689.html
Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, ilk transferini açıkladı: 'Bana söz verdi'
Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, ilk transferini açıkladı: 'Bana söz verdi'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçilmeleri halinde Sporting forması giyen Luis Suarez’i transfer edeceklerini açıkladı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T21:57+0300
2026-06-03T21:57+0300
2026-06-03T21:57+0300
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105838005_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_b64c647429d06fe966640c2002fa2fd7.jpg
Fenerbahçe’de başkan adayı Hakan Safi, taraftarlarla bir araya geldi.Sporting forması giyen Luis Suarez’i transfer edeceğini söyleyen Safi, “Bana söz verdi. 'Türkiye liginin kralı olacağım' dedi. 20 gole başka para, 25’e başka para, 30’a başka para koyduk. Süper Lig şampiyonluğuna da 2 katı para koydum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/fenerbahcenin-yeni-sezon-formasi-tanitildi-fb-logosuna-120-yildiz-eklendi-1106234435.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/12/1105838005_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_008e71a29d5e0b0c8254cd50dab22574.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
Fenerbahçe Başkan Adayı Safi, ilk transferini açıkladı: 'Bana söz verdi'
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçilmeleri halinde Sporting forması giyen Luis Suarez’i transfer edeceklerini açıkladı.
Fenerbahçe’de başkan adayı Hakan Safi, taraftarlarla bir araya geldi.
Sporting forması giyen Luis Suarez’i transfer edeceğini söyleyen Safi, “Bana söz verdi. 'Türkiye liginin kralı olacağım' dedi. 20 gole başka para, 25’e başka para, 30’a başka para koyduk. Süper Lig şampiyonluğuna da 2 katı para koydum” ifadelerini kullandı.