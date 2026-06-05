https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/deneysel-calisma-dikkat-cekti-ileri-evre-alzheimer-hastasinda-gecici-iyilesme-belirtileri-goruldu-1106281633.html

Deneysel çalışma dikkat çekti: İleri evre Alzheimer hastasında geçici iyileşme belirtileri görüldü

Deneysel çalışma dikkat çekti: İleri evre Alzheimer hastasında geçici iyileşme belirtileri görüldü

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, ileri seviye Alzheimer hastası 80 yaşındaki bir kadına uygulanan deneysel bir müdahalenin ardından konuşma, haıfza ve günlük işlevlerde geçici... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T13:39+0300

2026-06-05T13:39+0300

2026-06-05T13:39+0300

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bilim

sağlık

alzheimer

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İleri evre Alzheimer hastalığına yönelik yürütülen deneysel bir çalışma, nörodejeneratif hastalıkların seyriyle ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Hakemli bilimsel dergi Frontiers in Neuroscience'ta yayımlanan vaka çalışmasında, yaklaşık 10 yıldır Alzheimer hastalığıyla yaşayan 80 yaşındaki bir kadında uygulanan deneysel tedavi sonrasında çeşitli bilişsel ve işlevsel kazanımlar gözlendi.Araştırmaya konu olan Japon kökenli Amerikalı hasta, son beş yıldır hastalığın ileri evresinde bulunuyordu. Hastanın idrar kontrolünü kaybettiği, yalnızca tek heceli konuşabildiği, hareket etmek için desteğe ihtiyaç duyduğu ve sosyal etkileşiminin ciddi ölçüde azaldığı belirtildi.Araştırmacılar, hastaya deneysel amaçla Psilocybe cinsi mantar türlerinde doğal olarak bulunan bileşenle tek doz uygulama gerçekleştirdi. İlk saatlerde yoğun terleme, huzursuzluk ve uzun süren derin uyku benzeri bir durum gözlemlendi. Ancak yaklaşık 19 saat sonra hastanın uzun süredir ifade edemediği yaşam anılarını tam cümlelerle anlatmaya başladığı kaydedildi.Alzheimer hastasında geçici iyileşme belirtileri görüldüTakip eden gün ve haftalarda ise dikkat çekici değişimler görüldü. Hastanın yeniden idrar kontrolü sağlayabildiği, kendi kıyafetlerini giyebildiği, göz teması kurduğu, sosyal etkileşimlere daha aktif katıldığı ve daha akıcı konuşmalar gerçekleştirdiği bildirildi. Ayrıca geçmişe dair bazı anıları hatırlayabildiği ve çevresindeki kişilerle daha anlamlı iletişim kurabildiği aktarıldı.Araştırmacılar daha sonra daha düşük dozlu ikinci bir uygulama gerçekleştirdi. Bunun ardından hastanın sözlü iletişiminde artış, mizah duygusunda canlanma ve yürüme becerisinde iyileşme gözlendi.Ancak bilim insanları, elde edilen sonuçların Alzheimer hastalığının iyileştiği veya tersine döndüğü anlamına gelmediğinin altını çizdi. Çalışmada gözlenen olumlu etkilerin geçici olduğu, hastalığa neden olan nörodejeneratif sürecin devam ettiği belirtildi.Araştırmanın yazarları, bulguların yalnızca tek bir hasta üzerinde yapılan gözlemlere dayandığını ve bu nedenle genelleme yapılamayacağını vurguladı. Bununla birlikte çalışma, ileri evre demans hastalarında tamamen kaybolduğu düşünülen bazı işlevlerin aslında korunuyor olabileceğine ve belirli nöromodülatör koşullar altında yeniden erişilebilir hale gelebileceğine işaret etti.

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