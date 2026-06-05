https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/en-buyuk-kolajen-arastirmasi-sonuclandi-kolajen-takviyeleri-gercekten-ise-yariyor-mu-1106280093.html

En büyük kolajen araştırması sonuçlandı: Kolajen takviyeleri gerçekten i̇şe yarıyor mu?

En büyük kolajen araştırması sonuçlandı: Kolajen takviyeleri gerçekten i̇şe yarıyor mu?

Sputnik Türkiye

Bugüne kadar yapılmış en büyük kolajen araştırması, kolajen takviyeleri hakkında ezber bozan sonuçlar ortaya koydu. 8 bin kişinin incelendiği dev analiz... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T13:00+0300

2026-06-05T13:00+0300

2026-06-05T13:00+0300

sağlik

dünya

anglia ruskin üniversitesi

kolajen

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Dünya genelinde genç bir cilt, güçlü eklemler ve yüksek spor performansı için en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen kolajen takviyeleri hakkında bugüne kadarki en büyük bilimsel inceleme gerçekleştirildi. Anglia Ruskin University (ARU) ve KLNIK iş birliğiyle yürütülen ve Aesthetic Surgery Journal Open Forum dergisinde yayımlanan bu dev araştırma; 16 sistematik inceleme, 113 randomize kontrollü klinik çalışma ve dünya genelinden yaklaşık 8.000 katılımcı üzerinde yapılan analizleri bir araya getirdi. Kolajen kullanımı üzerine yapılan ilk entegre meta-analiz olma özelliğini taşıyan çalışma, hangi iddiaların bilimsel olarak kanıtlandığını, hangilerinin ise sadece birer pazarlama efsanesi olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.Kolajenin cilt sağlığı ve osteoartrit ağrıları üzerindeki etkisi kanıtlandıTers piramit kuralı çerçevesinde öne çıkan en net bulgu, kolajenin sağlıklı yaşlanma (healthy aging) ve dış görünüş üzerindeki olumlu etkileri oldu. Araştırmacılar, özellikle uzun süreli ve düzenli kolajen takviyesi kullanan kişilerin cilt elastikiyeti ve cilt nemlendirme oranlarında gözle görülür, ölçülebilir artışlar tespit etti. Bununla da kalmayan bilimsel veriler; kolajen kullanımının, yaşla birlikte ortaya çıkan ve halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit semptomları, eklem ağrıları ve eklem sertliği üzerinde de ciddi bir rahatlama sağladığını gösterdi. Düzenli kullanım süresi uzadıkça, eklem ve cilt sağlığındaki olumlu etkilerin de katlanarak arttığı belirlendi.Spor performansı ve kas i̇yileşmesi i̇ddiaları çürüdüKolajenin faydaları konusunda spor dünyasını şoke eden bulgular ise atletik performans alanında yaşandı. Sporculara ve fitness meraklılarına yönelik yoğun pazarlama kampanyalarına rağmen, kolajen takviyeleri spor performansı, egzersiz sonrası kas iyileşmesi (recovery) veya kas ağrıları üzerinde hiçbir anlamlı fayda göstermedi. Araştırma ekibi, kolajenin tendon mekaniği veya antrenman sonrası toparlanma sürecini hızlandırmadığı konusunda net bir uyarıda bulunarak, tüketicilerin bu ürünü hızlı bir spor takviyesi olarak görmemesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan, kolajenin kas kütlesi ve tendon yapısı üzerinde yaşlanmayı geciktirici hafif ve orta düzeyde faydaları olduğu, ancak bunun doğrudan bir atletik performans patlaması yaratmadığı ifade edildi.Ağız sağlığı ve metabolizma sonuçları belirsiz kaldıDev kolajen çalışması, ürünün kolesterol, kan basıncı (tansiyon), kan şekeri gibi kardiyometabolik değerler ile diş eti hastalıkları ve ağız sağlığı üzerindeki etkilerini de masaya yatırdı. Ancak bu alanlarda elde edilen klinik sonuçların karmaşık ve yetersiz olduğu görüldü. Uzmanlar, kolajenin metabolik sağlık veya diş hekimliği uygulamalarındaki kozmetik sonuçları iyileştirdiğine dair güçlü ve ikna edici bilimsel kanıtlar bulunmadığının altını çizdi.Uzmanlardan "düzenli kullanım" ve yeni klinik çalışma çağrısıAraştırmanın başyazarlarından, Anglia Ruskin Üniversitesi Halk Sağlığı Profesörü Lee Smith, elde edilen verileri şu sözlerle özetledi:"Bu çalışma, kolajen takviyeleri hakkında bugüne kadar elde edilmiş en güçlü kanıtları bir araya getiriyor. Kolajen her derde deva bir mucize ilaç değildir, ancak zaman içinde istikrarlı bir şekilde kullanıldığında, özellikle cilt sağlığı ve osteoartrit ağrısı için güvenilir, kanıtlanmış faydalara sahiptir. Bu bulgular, sağlıklı yaşlanma alanındaki gerçek faydaları ortaya koyarken, ürünün etrafındaki bazı efsaneleri de çürütmektedir."Profesör Smith ayrıca, gelecekte daha doğru kamuoyu yönlendirmeleri yapabilmek adına, optimal dozajları, uzun vadeli sağlık sonuçlarını ve farklı kolajen kaynakları (sığır, balık vb.) arasındaki farkları inceleyecek çok daha yüksek kaliteli klinik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/prenslik-unvani-iptal-edilen-andrew-windsorin-gozundeki-morlugun-nedeni-belli-oldu-1106279359.html

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dünya, anglia ruskin üniversitesi, kolajen