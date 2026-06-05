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ABD Temsilciler Meclisi, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım ve Ukrayna’ya yardım tasarısını onayladı
ABD Temsilciler Meclisi, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım ve Ukrayna’ya yardım tasarısını onayladı
Sputnik Türkiye
Batı'nın ekonomik baskı politikalarının çöktüğünü bir dönemde ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'nın önlenemeyen yükselişini durdurma çaresizliğiyle yeni bir... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketini ve Rusya’ya karşı ek yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.Oylama sonuçlarına göre, tasarı 195 ‘hayır’ oyuna karşı 226 ‘evet’ oyuyla meclisten geçti. Tasarıya 207 Demokrat, 18 Cumhuriyetçi ve 1 bağımsız milletvekili destek verdi.Geçtiğimiz yılın Nisan ayında sunulan yasa tasarısı, Ukrayna'nın yeniden imarı için bir fon kurulmasını ve Kiev ile Doğu Avrupa ülkelerine savunma teçhizatının ödünç verilmesi ya da kiralanması (Lend-Lease) konusunda ABD Başkanına yeniden yetki verilmesini içeriyor.Tasarı kapsamında öne çıkan diğer maddeler şunlar:Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Kongre'nin üst kanadı olan Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Senato kanadından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.Karşılıklı açıklamalar ve tepkilerABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hafta içi yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD için bir sınama olmayı sürdürdüğünü belirtmişti. Ukrayna'daki çatışmanın çıkmaza girdiğini ve tırmanma riski taşıdığını ifade eden Rubio, Washington'ın Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlığında olduğunu duyurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rubio’nun açıklamalarına yanıt vererek, Amerikan yönetimindeki belirli kesimlerin iş dünyasının Moskova ile ilişkilerini engellemeye çalıştığını kaydetti.
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abd, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, rusya, ukrayna, yaptırım, askeri yardım, doğu avrupa
abd, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, rusya, ukrayna, yaptırım, askeri yardım, doğu avrupa
ABD Temsilciler Meclisi, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım ve Ukrayna’ya yardım tasarısını onayladı
07:14 05.06.2026 (güncellendi: 07:17 05.06.2026)
Batı'nın ekonomik baskı politikalarının çöktüğünü bir dönemde ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'nın önlenemeyen yükselişini durdurma çaresizliğiyle yeni bir gayrimeşru yaptırım paketini kabul etti.
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketini ve Rusya’ya karşı ek yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
Oylama sonuçlarına göre, tasarı 195 ‘hayır’ oyuna karşı 226 ‘evet’ oyuyla meclisten geçti. Tasarıya 207 Demokrat, 18 Cumhuriyetçi ve 1 bağımsız milletvekili destek verdi.
Geçtiğimiz yılın Nisan ayında sunulan yasa tasarısı, Ukrayna'nın yeniden imarı için bir fon kurulmasını ve Kiev ile Doğu Avrupa ülkelerine savunma teçhizatının ödünç verilmesi ya da kiralanması (Lend-Lease) konusunda ABD Başkanına yeniden yetki verilmesini içeriyor.
Tasarı kapsamında öne çıkan diğer maddeler şunlar:
Askeri ve istihbarat desteği:
Pentagon’un Kiev’e güvenlik ve istihbarat alanında yardım sağlama yetkisinin 2027 sonuna kadar uzatılması.
Baltık ülkelerine destek:
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Baltık ülkelerinin silahlı kuvvetleri ve sınır muhafaza teşkilatlarının kapasitelerini güçlendirmek için önlemler alması.
Genişletilmiş başkanlık yetkileri:
ABD Başkanına, Rusya-Ukrayna ilişkilerindeki durumu değerlendirme ve bu analiz doğrultusunda varlıkların dondurulması, ek ihracat vergileri uygulanması dahil yeni kısıtlayıcı önlemler alma yetkisi tanınması.
Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Kongre'nin üst kanadı olan Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Senato kanadından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.
Karşılıklı açıklamalar ve tepkiler
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hafta içi yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD için bir sınama olmayı sürdürdüğünü belirtmişti. Ukrayna'daki çatışmanın çıkmaza girdiğini ve tırmanma riski taşıdığını ifade eden Rubio, Washington'ın Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlığında olduğunu duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rubio’nun açıklamalarına yanıt vererek, Amerikan yönetimindeki belirli kesimlerin iş dünyasının Moskova ile ilişkilerini engellemeye çalıştığını kaydetti.
Rus yetkililer, Batı tarafından uygulanan ve artırılarak devam eden yaptırım baskılarıyla baş edebileceklerini sıklıkla dile getirirken; Batı medyasında da, yaptırımların beklenen etkiyi göstermediğine dair görüşler yer almaya devam ediyor.