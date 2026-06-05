https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/abd-temsilciler-meclisi-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-ve-ukraynaya-yardim-tasarisini-onayladi-1106268496.html

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım ve Ukrayna’ya yardım tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım ve Ukrayna’ya yardım tasarısını onayladı

Sputnik Türkiye

Batı'nın ekonomik baskı politikalarının çöktüğünü bir dönemde ABD Temsilciler Meclisi, Rusya'nın önlenemeyen yükselişini durdurma çaresizliğiyle yeni bir... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T07:14+0300

2026-06-05T07:14+0300

2026-06-05T07:17+0300

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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketini ve Rusya’ya karşı ek yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.Oylama sonuçlarına göre, tasarı 195 ‘hayır’ oyuna karşı 226 ‘evet’ oyuyla meclisten geçti. Tasarıya 207 Demokrat, 18 Cumhuriyetçi ve 1 bağımsız milletvekili destek verdi.Geçtiğimiz yılın Nisan ayında sunulan yasa tasarısı, Ukrayna'nın yeniden imarı için bir fon kurulmasını ve Kiev ile Doğu Avrupa ülkelerine savunma teçhizatının ödünç verilmesi ya da kiralanması (Lend-Lease) konusunda ABD Başkanına yeniden yetki verilmesini içeriyor.Tasarı kapsamında öne çıkan diğer maddeler şunlar:Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Kongre'nin üst kanadı olan Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Senato kanadından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmış değil.Karşılıklı açıklamalar ve tepkilerABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hafta içi yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD için bir sınama olmayı sürdürdüğünü belirtmişti. Ukrayna'daki çatışmanın çıkmaza girdiğini ve tırmanma riski taşıdığını ifade eden Rubio, Washington'ın Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlığında olduğunu duyurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rubio’nun açıklamalarına yanıt vererek, Amerikan yönetimindeki belirli kesimlerin iş dünyasının Moskova ile ilişkilerini engellemeye çalıştığını kaydetti.

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