Putin: Donbass kontrolü ile Ukrayna anlaşması çelişmiyor, cephede her yerde Rusya ilerliyor
20:29 04.06.2026 (güncellendi: 20:41 04.06.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında uluslararası haber ajanslarının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda Ukrayna’daki çatışmalar, Batı’nın politikaları ve cephe hattındaki son durum ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Donbass üzerindeki kontrolüyle Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılmasının “birbirine aykırı hedefler olmadığını” söyledi. Rus lider, Ukrayna ordusunun “felaket düzeyinde personel sıkıntısı yaşadığını” belirtirken, Rus ordusunun sahada “hemen her bölgede taarruz halinde olduğunu” vurguladı.
Putin, Rusya’nın Donbass üzerindeki kontrolü ile Kiev’le olası bir anlaşmanın birbirine zıt hedefler olmadığına dikkat çekerek, “Rusya’nın Donbass’taki kontrolü ile Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılması birbirini dışlayan şeyler değil” değerlendirmesinde bulundu.
ABD’nin Hindistan’a, özellikle de Yeni Delhi’nin Moskova ile iş birliği konusunda baskı uyguladığını söyleyen Putin, bu girişimlerin sonuçsuz kalacağını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan’a, aralarında Rusya ile iş birliğinin de bulunduğu çeşitli konularda baskı yapmaya çalışıyor. Ancak Modi’ye baskı yapmak faydasız.
Ukrayna ordusunun durumuna ilişkin de çarpıcı rakamlar paylaşan Putin, Kiev güçlerinin ciddi personel krizi yaşadığını vurguladı:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin personel açısından durumu katastrofik. Son dönemde Ukrayna ordusunun mevcudu 100 bin kişi azaldı, aylık kayıpları ise 40 bin civarında.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin cephedeki konumuna değinen Putin, Rus birliklerinin sahada inisiyatifi elinde bulundurduğunu belirterek, “Özel askeri harekât bölgesinde Rus ordusunun ilerlemediği yer yok” sözleriyle, çeşitli cephe hatlarında eşzamanlı taarruzların sürdüğünü kaydetti.
Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Rusya, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) topraklarının tamamını ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarının yüzde 85’inden fazlasını tamamen kontrol altına aldı.
Rusya hava savunmasını güçlendirecek. Bizde böyle bir sistem var, Ukrayna’da ise yok.
Ukrayna’da ‘Oreşnik’ sistemiyle, sonucu rahatça gözlemleyebileceğimiz bir noktayı vurduk. Kompleksin tek bir gerçek muharebe kullanımının olmadığının da altını çiziyorum.
Ukrayna’da zorla yapılan seferberlik kapsamında ayda yaklaşık 15-16 bin kişi toplanıyor, insanları sokaklarda köpek avlar gibi yakalıyorlar.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden her ay yaklaşık 20 bin kişi firar ediyor, kimse savaşmak istemiyor.
Yıl başından bu yana Ukrayna ordusundan firar edenlerin sayısı yaklaşık 60 bine ulaştı.
Son bir ay içinde yaklaşık 2.4 bin kilometrekarelik bir alanı kontrolümüz altına aldık.
Kiev, Anchorage’de konuşulan uzlaşma seçeneklerini kabul ederse, Ukrayna’daki çatışma çok hızlı bir şekilde doğal çözümüne kavuşur.
Kiev, Anchorage’de konuşulan uzlaşma seçeneklerini kabul ederse, Ukrayna’daki çatışma çok hızlı bir şekilde doğal çözümüne kavuşur.