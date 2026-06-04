Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/putin-donbass-kontrolu-ile-ukrayna-anlasmasi-celismiyor-cephede-her-yerde-rusya-ilerliyor-1106263937.html
Putin: Donbass kontrolü ile Ukrayna anlaşması çelişmiyor, cephede her yerde Rusya ilerliyor
Putin: Donbass kontrolü ile Ukrayna anlaşması çelişmiyor, cephede her yerde Rusya ilerliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında uluslararası haber ajanslarının üst düzey yöneticileriyle bir araya... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T20:29+0300
2026-06-04T20:41+0300
dünya
vladimir putin
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
rusya
ukrayna
batı
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
hindistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105737599_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_4f8a38caa1287f7e757c6feb957dfa9b.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Donbass üzerindeki kontrolüyle Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılmasının “birbirine aykırı hedefler olmadığını” söyledi. Rus lider, Ukrayna ordusunun “felaket düzeyinde personel sıkıntısı yaşadığını” belirtirken, Rus ordusunun sahada “hemen her bölgede taarruz halinde olduğunu” vurguladı.Putin, Rusya’nın Donbass üzerindeki kontrolü ile Kiev’le olası bir anlaşmanın birbirine zıt hedefler olmadığına dikkat çekerek, “Rusya’nın Donbass’taki kontrolü ile Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılması birbirini dışlayan şeyler değil” değerlendirmesinde bulundu.ABD’nin Hindistan’a, özellikle de Yeni Delhi’nin Moskova ile iş birliği konusunda baskı uyguladığını söyleyen Putin, bu girişimlerin sonuçsuz kalacağını belirtti.Ukrayna ordusunun durumuna ilişkin de çarpıcı rakamlar paylaşan Putin, Kiev güçlerinin ciddi personel krizi yaşadığını vurguladı:Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin cephedeki konumuna değinen Putin, Rus birliklerinin sahada inisiyatifi elinde bulundurduğunu belirterek, “Özel askeri harekât bölgesinde Rus ordusunun ilerlemediği yer yok” sözleriyle, çeşitli cephe hatlarında eşzamanlı taarruzların sürdüğünü kaydetti.Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/lavrov-rubionun-ukrayna-sozleri-abd-ile-abnin-tutumlarinin-aynilastigini-gosteriyor-1106263583.html
rusya
ukrayna
batı
donbass
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105737599_55:0:1095:780_1920x0_80_0_0_af41f6da5bab3a9c8a4a57d6e52f1ca2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, ukrayna, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, hindistan
vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, ukrayna, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, hindistan

Putin: Donbass kontrolü ile Ukrayna anlaşması çelişmiyor, cephede her yerde Rusya ilerliyor

20:29 04.06.2026 (güncellendi: 20:41 04.06.2026)
© Sputnik / Сергей БобылевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında uluslararası haber ajanslarının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda Ukrayna’daki çatışmalar, Batı’nın politikaları ve cephe hattındaki son durum ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Donbass üzerindeki kontrolüyle Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılmasının “birbirine aykırı hedefler olmadığını” söyledi. Rus lider, Ukrayna ordusunun “felaket düzeyinde personel sıkıntısı yaşadığını” belirtirken, Rus ordusunun sahada “hemen her bölgede taarruz halinde olduğunu” vurguladı.
Putin, Rusya’nın Donbass üzerindeki kontrolü ile Kiev’le olası bir anlaşmanın birbirine zıt hedefler olmadığına dikkat çekerek, “Rusya’nın Donbass’taki kontrolü ile Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılması birbirini dışlayan şeyler değil” değerlendirmesinde bulundu.
ABD’nin Hindistan’a, özellikle de Yeni Delhi’nin Moskova ile iş birliği konusunda baskı uyguladığını söyleyen Putin, bu girişimlerin sonuçsuz kalacağını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan’a, aralarında Rusya ile iş birliğinin de bulunduğu çeşitli konularda baskı yapmaya çalışıyor. Ancak Modi’ye baskı yapmak faydasız.
Ukrayna ordusunun durumuna ilişkin de çarpıcı rakamlar paylaşan Putin, Kiev güçlerinin ciddi personel krizi yaşadığını vurguladı:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin personel açısından durumu katastrofik. Son dönemde Ukrayna ordusunun mevcudu 100 bin kişi azaldı, aylık kayıpları ise 40 bin civarında.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin cephedeki konumuna değinen Putin, Rus birliklerinin sahada inisiyatifi elinde bulundurduğunu belirterek, “Özel askeri harekât bölgesinde Rus ordusunun ilerlemediği yer yok” sözleriyle, çeşitli cephe hatlarında eşzamanlı taarruzların sürdüğünü kaydetti.
Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Rusya, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) topraklarının tamamını ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) topraklarının yüzde 85’inden fazlasını tamamen kontrol altına aldı.
Rusya hava savunmasını güçlendirecek. Bizde böyle bir sistem var, Ukrayna’da ise yok.
Ukrayna’da ‘Oreşnik’ sistemiyle, sonucu rahatça gözlemleyebileceğimiz bir noktayı vurduk. Kompleksin tek bir gerçek muharebe kullanımının olmadığının da altını çiziyorum.
Ukrayna’da zorla yapılan seferberlik kapsamında ayda yaklaşık 15-16 bin kişi toplanıyor, insanları sokaklarda köpek avlar gibi yakalıyorlar.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden her ay yaklaşık 20 bin kişi firar ediyor, kimse savaşmak istemiyor.
Yıl başından bu yana Ukrayna ordusundan firar edenlerin sayısı yaklaşık 60 bine ulaştı.
Son bir ay içinde yaklaşık 2.4 bin kilometrekarelik bir alanı kontrolümüz altına aldık.
Kiev, Anchorage’de konuşulan uzlaşma seçeneklerini kabul ederse, Ukrayna’daki çatışma çok hızlı bir şekilde doğal çözümüne kavuşur.
Sergey Lavrov Sputnik Röportajı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
DÜNYA
Lavrov: Rubio’nun Ukrayna sözleri, ABD ile AB’nin tutumlarının aynılaştığını gösteriyor
19:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала