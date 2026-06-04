https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/putin-donbass-kontrolu-ile-ukrayna-anlasmasi-celismiyor-cephede-her-yerde-rusya-ilerliyor-1106263937.html

Putin: Donbass kontrolü ile Ukrayna anlaşması çelişmiyor, cephede her yerde Rusya ilerliyor

Putin: Donbass kontrolü ile Ukrayna anlaşması çelişmiyor, cephede her yerde Rusya ilerliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında uluslararası haber ajanslarının üst düzey yöneticileriyle bir araya... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T20:29+0300

2026-06-04T20:29+0300

2026-06-04T20:41+0300

dünya

vladimir putin

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

rusya

ukrayna

batı

ukrayna silahlı kuvvetleri

rus ordusu

donbass

hindistan

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Donbass üzerindeki kontrolüyle Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılmasının “birbirine aykırı hedefler olmadığını” söyledi. Rus lider, Ukrayna ordusunun “felaket düzeyinde personel sıkıntısı yaşadığını” belirtirken, Rus ordusunun sahada “hemen her bölgede taarruz halinde olduğunu” vurguladı.Putin, Rusya’nın Donbass üzerindeki kontrolü ile Kiev’le olası bir anlaşmanın birbirine zıt hedefler olmadığına dikkat çekerek, “Rusya’nın Donbass’taki kontrolü ile Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varılması birbirini dışlayan şeyler değil” değerlendirmesinde bulundu.ABD’nin Hindistan’a, özellikle de Yeni Delhi’nin Moskova ile iş birliği konusunda baskı uyguladığını söyleyen Putin, bu girişimlerin sonuçsuz kalacağını belirtti.Ukrayna ordusunun durumuna ilişkin de çarpıcı rakamlar paylaşan Putin, Kiev güçlerinin ciddi personel krizi yaşadığını vurguladı:Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin cephedeki konumuna değinen Putin, Rus birliklerinin sahada inisiyatifi elinde bulundurduğunu belirterek, “Özel askeri harekât bölgesinde Rus ordusunun ilerlemediği yer yok” sözleriyle, çeşitli cephe hatlarında eşzamanlı taarruzların sürdüğünü kaydetti.Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/lavrov-rubionun-ukrayna-sozleri-abd-ile-abnin-tutumlarinin-aynilastigini-gosteriyor-1106263583.html

rusya

ukrayna

batı

donbass

hindistan

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vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, ukrayna, batı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, hindistan