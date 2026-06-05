https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/6-ocak-kongre-basininda-yeni-gelisme-pentagon-gorevlisinin-goruntusu-ortaya-cikti-1106277975.html

6 Ocak kongre basınında yeni gelişme: Pentagon görevlisinin görüntüsü ortaya çıktı

6 Ocak kongre basınında yeni gelişme: Pentagon görevlisinin görüntüsü ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Washington Post’un yayınladığı kapsamlı bir analiz, 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na düzenlenen saldırıda dikkat çeken yeni bir detayı gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberde...

2026-06-05T12:38+0300

2026-06-05T12:38+0300

2026-06-05T12:38+0300

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Gazetenin ortaya çıkardığına göre, olay sırasında 19 yaşında olan Elias Irizarry, Pentagon’un Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışma biriminde görev yapıyordu. Bu birimin sorumlulukları arasında elçilik güvenliği, personel kurtarma ve rehine operasyonları gibi kritik görevler yer alıyor.Irizarry, 2022’de izinsiz giriş suçlamasını kabul etmiş, ancak daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tekrar seçilince ilk icraatı olarak 6 Ocak olaylarına karışan birçok kişiyle birlikte affedilmişti. Washington Post, mahkeme dosyalarındaki fotoğraflar, ekran görüntüleri ve videoları karşılaştırarak Irizarry’nin en az beş ayrı videoda net şekilde tespit edildiğini doğruladı.Pentagon’dan açıklamaPentagon’un geçici basın sözcüsü Joel Valdez, Irizarry için “Nitelikli, vatansever bir genç profesyonel. Onu siyasi atama olarak aramızda görmekten gurur duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Olayın kronolojisiSavcılık ceza tutanağına göre Irizarry, 5 Ocak 2021’de iki arkadaşı Elliot Bishai ve Grayson Sherrill ile birlikte Güney Carolina’dan Kuzey Virginia’ya arabayla gitti. The Citadel askeri kolejinde birinci sınıf öğrencisi olan Irizarry ve arkadaşları, ertesi günkü “Seçim Hırsızlığını Durdurun” mitingine katılmak için yola çıkmıştı.Trump’ın konuşmasını dinledikten sonra erken saatlerde Kongre Binası’na yöneldiler. Öğleden sonra erken saatlerde Irizarry’nin kırmızı bandana ve MAGA şapkasıyla polisi çevreleyen kalabalıktan uzaklaştığı, kısa süre sonra Sherrill’in bir DC polisine metal sopayla saldırdığı görüntülendi. Sherrill, federal görevlilere saldırıda suçunu kabul ederek 7 ay hapis cezası almıştı.Saat 14:15 civarında Irizarry ve Bishai, kalabalığın içinden geçerek terasa çıkan merdivenlere yöneldi. Bishai’nin çektiği videoda Irizarry’nin elinde metal sopayla kalabalığa “Yukarı çıkın, yan taraftan yukarı!” diye seslendiği duyuluyor. Yaklaşık 14:26’da Senato kanadındaki kırık pencereden sopasını da yanına alarak binaya girdi. Giriş sırasında etraftaki isyancılar “Bu ev kimin? Bizim evimiz!” sloganları atıyordu.Binanın içinde yaklaşık 20 dakika kalan Irizarry, Senato’nun özel bir toplantı odasına (S145) girip koltukta otururken fotoğraflandı. Ardından Crypt bölümüne ve Rotunda’ya geçti. Burada Ronald Reagan heykeline tırmanıp poz verdiği görüntüler de kayıtlara geçti.Mahkemede özür diledi2023’teki cezai duruşmada Irizarry pişmanlığını şöyle ifade etmişti:Bu utanç verici olayın bir parçası olacağım için utanıyorum. 6 Ocak, İç Savaş’tan bu yana demokrasimize yönelik en büyük saldırıydı.Trump yönetiminde Irizarry’yi Pentagon’a atayan kişinin kim olduğu ise henüz netlik kazanmadı.Olay, 6 Ocak soruşturmalarının ve Trump’ın ikinci döneminde yaptığı atamaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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