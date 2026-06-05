https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/hollywood-oyuncusu-los-angelesta-bicaklanarak-olduruldu-1106270240.html

Hollywood oyuncusu Los Angeles’ta bıçaklanarak öldürüldü

Hollywood oyuncusu Los Angeles’ta bıçaklanarak öldürüldü

Sputnik Türkiye

ABD’nin Los Angeles kentinde, 'Top Gun: Maverick' filminde de rol alan 81 yaşındaki oyuncu James Handy, kız arkadaşının oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T08:25+0300

2026-06-05T08:25+0300

2026-06-05T08:25+0300

yaşam

los angeles

hollywood

top gun: maverick

jumanji

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ABD’nin Los Angeles kentinde yaşanan olayda, sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden James Handy yaşamını yitirdi.Olay nasıl yaşandı?Polis açıklamasına göre olay, Los Angeles’ın Tarzana bölgesinde meydana geldi. Tarzana semtinde bir evin ön bahçesinde bulunan Handy, göğsünden bıçaklanmış halde bulundu.Olayla ilgili ihbar, sabah saat 09.30 sıralarında 911 hattına yapıldı. İhbarı yapan kişinin “Ben günahın oğluyum, günah adamını öldürdüm” dediği aktarıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, Handy’yi bilinci kapalı halde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 81 yaşındaki oyuncu kurtarılamadı.Şüpheli gözaltındaSaldırının ardından 44 yaşındaki Michael Gledhill’in polisleri durdurarak kendisini olayın faili olarak tanıttığı belirtildi. Gledhill’in, Handy’nin kız arkadaşının oğlu olduğu ve aynı evde yaşadığı kaydedildi.Şüpheli gözaltına alınarak cinayet suçlamasıyla tutuklandı. 2 milyon dolar kefaletle cezaevinde tutulduğu bildirildi.James Handy kimdir?James Handy, uzun yıllar boyunca hem sinema hem de televizyon projelerinde yer alan ABD’li oyunculardan biriydi.Handy, özellikle 2022 yapımı Top Gun: Maverick filminde canlandırdığı barmen Jimmy karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ayrıca Arachnophobia, Jumanji ve Logan gibi yapımlarda da rol aldı. Televizyon kariyerinde ise NYPD Blue, CSI: NY, NCIS: Los Angeles ve Law & Order gibi dizilerde yer aldı.

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