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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/yapay-zek-devlerinden-kongreye-biyolojik-tehdit-uyarisi-onlem-alin-1106251791.html
Yapay zekâ devlerinden Kongre’ye biyolojik tehdit uyarısı: ‘Önlem alın’
Yapay zekâ devlerinden Kongre’ye biyolojik tehdit uyarısı: ‘Önlem alın’
Sputnik Türkiye
Yapay zekâ sektörünün öncü liderleri, ABD Kongresi’ne ortak bir mektup göndererek yapay zekâ kaynaklı biyolojik tehditlere karşı acil önlem alınması çağrısında... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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sam altman
abd kongresi
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biyolojik silah
dna
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Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, küresel güvenlik ve biyoterör risklerini de beraberinde getiriyor. Sektörün lider isimleri, yapay zekânın biyolojik silah üretimini kolaylaştırabileceği uyarısında bulunarak ABD Kongresi'ni yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı.ABD medyasının haberine göre, OpenAI CEO'su Sam Altman, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve Google DeepMind'ın başındaki Demis Hassabis gibi sektörün en nüfuzlu isimleri Kongre'ye hitaben yazılan ortak bir mektuba imza attı.'Kötü niyetli kişilerin önündeki bilgi bariyeri kalkabilir'Yapay zekânın bilim ve tıp alanında devrimsel faydalar sağladığı belirtilen mektupta, risklere şu sözlerle dikkat çekildi:Sentetik DNA ve RNA siparişlerine sıkı denetim talebiTeknoloji liderleri, özellikle aşı ve biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesinde kullanılan sentetik DNA ve RNA siparişleri konusunda Kongre’nin zorunlu önlemler almasını talep ediyor.Öneri kapsamında, bu bileşenlerin satışını yapan şirketlerin, potansiyel olarak tehlike arz eden tüm kombinasyonları engellemesi, sipariş veren müşterilerin yasallığını ve kimliklerini sıkı bir şekilde doğrulaması isteniyor.OpenAI'dan Beyaz Saray'da güvenlik zirvesiMektubun yanı sıra, OpenAI CEO'su Sam Altman’ın 3 Haziran’da Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre üyeleriyle bir araya gelerek yapay zekâ geliştiricilerine daha katı kurallar getirilmesini içeren şirket önerilerini görüştüğü bildirildi.OpenAI, kısa bir süre önce federal hükümetle ortaklaşa çalışmak ve biyolojik risklerin önüne geçmek amacıyla bilim odaklı yeni bir yapay zekâ programı başlattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusyadan-kritik-metallerde-kuresel-isbirligi-cagrisi-kapimiz-herkese-acik-1106249511.html
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abd, openai, google, sam altman, abd kongresi, mektup, yapay zeka, biyolojik silah, dna, rna
abd, openai, google, sam altman, abd kongresi, mektup, yapay zeka, biyolojik silah, dna, rna

Yapay zekâ devlerinden Kongre’ye biyolojik tehdit uyarısı: ‘Önlem alın’

13:55 04.06.2026 (güncellendi: 13:59 04.06.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYapay zeka
Yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Yapay zekâ sektörünün öncü liderleri, ABD Kongresi’ne ortak bir mektup göndererek yapay zekâ kaynaklı biyolojik tehditlere karşı acil önlem alınması çağrısında bulundu. Mektuba OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind gibi devlerin tepe yöneticileri imza attı.
Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, küresel güvenlik ve biyoterör risklerini de beraberinde getiriyor. Sektörün lider isimleri, yapay zekânın biyolojik silah üretimini kolaylaştırabileceği uyarısında bulunarak ABD Kongresi'ni yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı.
ABD medyasının haberine göre, OpenAI CEO'su Sam Altman, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve Google DeepMind'ın başındaki Demis Hassabis gibi sektörün en nüfuzlu isimleri Kongre'ye hitaben yazılan ortak bir mektuba imza attı.

'Kötü niyetli kişilerin önündeki bilgi bariyeri kalkabilir'

Yapay zekânın bilim ve tıp alanında devrimsel faydalar sağladığı belirtilen mektupta, risklere şu sözlerle dikkat çekildi:
"Yapay zekâ sistemleri hızla gelişiyor. Bilim ve tıbba yönelik inanılmaz faydalarının yanı sıra, kötü niyetli kişilerin biyolojik silahlara erişmesini engelleyen bilgi bariyerlerinin yapay zekâ nedeniyle ciddi şekilde zayıflaması artık gerçek bir ihtimal."

Sentetik DNA ve RNA siparişlerine sıkı denetim talebi

Teknoloji liderleri, özellikle aşı ve biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesinde kullanılan sentetik DNA ve RNA siparişleri konusunda Kongre’nin zorunlu önlemler almasını talep ediyor.
Öneri kapsamında, bu bileşenlerin satışını yapan şirketlerin, potansiyel olarak tehlike arz eden tüm kombinasyonları engellemesi, sipariş veren müşterilerin yasallığını ve kimliklerini sıkı bir şekilde doğrulaması isteniyor.

OpenAI'dan Beyaz Saray'da güvenlik zirvesi

Mektubun yanı sıra, OpenAI CEO'su Sam Altman’ın 3 Haziran’da Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre üyeleriyle bir araya gelerek yapay zekâ geliştiricilerine daha katı kurallar getirilmesini içeren şirket önerilerini görüştüğü bildirildi.
OpenAI, kısa bir süre önce federal hükümetle ortaklaşa çalışmak ve biyolojik risklerin önüne geçmek amacıyla bilim odaklı yeni bir yapay zekâ programı başlattığını duyurmuştu.
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