https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/yapay-zek-devlerinden-kongreye-biyolojik-tehdit-uyarisi-onlem-alin-1106251791.html

Yapay zekâ devlerinden Kongre’ye biyolojik tehdit uyarısı: ‘Önlem alın’

Yapay zekâ devlerinden Kongre’ye biyolojik tehdit uyarısı: ‘Önlem alın’

Sputnik Türkiye

Yapay zekâ sektörünün öncü liderleri, ABD Kongresi’ne ortak bir mektup göndererek yapay zekâ kaynaklı biyolojik tehditlere karşı acil önlem alınması çağrısında... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T13:55+0300

2026-06-04T13:55+0300

2026-06-04T13:59+0300

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abd

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sam altman

abd kongresi

mektup

yapay zeka

biyolojik silah

dna

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Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, küresel güvenlik ve biyoterör risklerini de beraberinde getiriyor. Sektörün lider isimleri, yapay zekânın biyolojik silah üretimini kolaylaştırabileceği uyarısında bulunarak ABD Kongresi'ni yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı.ABD medyasının haberine göre, OpenAI CEO'su Sam Altman, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve Google DeepMind'ın başındaki Demis Hassabis gibi sektörün en nüfuzlu isimleri Kongre'ye hitaben yazılan ortak bir mektuba imza attı.'Kötü niyetli kişilerin önündeki bilgi bariyeri kalkabilir'Yapay zekânın bilim ve tıp alanında devrimsel faydalar sağladığı belirtilen mektupta, risklere şu sözlerle dikkat çekildi:Sentetik DNA ve RNA siparişlerine sıkı denetim talebiTeknoloji liderleri, özellikle aşı ve biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesinde kullanılan sentetik DNA ve RNA siparişleri konusunda Kongre’nin zorunlu önlemler almasını talep ediyor.Öneri kapsamında, bu bileşenlerin satışını yapan şirketlerin, potansiyel olarak tehlike arz eden tüm kombinasyonları engellemesi, sipariş veren müşterilerin yasallığını ve kimliklerini sıkı bir şekilde doğrulaması isteniyor.OpenAI'dan Beyaz Saray'da güvenlik zirvesiMektubun yanı sıra, OpenAI CEO'su Sam Altman’ın 3 Haziran’da Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre üyeleriyle bir araya gelerek yapay zekâ geliştiricilerine daha katı kurallar getirilmesini içeren şirket önerilerini görüştüğü bildirildi.OpenAI, kısa bir süre önce federal hükümetle ortaklaşa çalışmak ve biyolojik risklerin önüne geçmek amacıyla bilim odaklı yeni bir yapay zekâ programı başlattığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusyadan-kritik-metallerde-kuresel-isbirligi-cagrisi-kapimiz-herkese-acik-1106249511.html

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abd, openai, google, sam altman, abd kongresi, mektup, yapay zeka, biyolojik silah, dna, rna