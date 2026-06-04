https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusyadan-kritik-metallerde-kuresel-isbirligi-cagrisi-kapimiz-herkese-acik-1106249511.html

Rusya'dan kritik metallerde küresel işbirliği çağrısı: ‘Kapımız herkese açık’

Rusya'dan kritik metallerde küresel işbirliği çağrısı: ‘Kapımız herkese açık’

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller konusunda yabancı ortaklarla işbirliğine hazır olduklarını açıkladı... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T13:03+0300

2026-06-04T13:03+0300

2026-06-04T13:02+0300

ekonomi̇

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

denis manturov

metal

i̇şbirliği

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Rusya, küresel tedarik zincirinde kritik öneme sahip olan nadir toprak elementleri ve stratejik mineraller konusunda uluslararası işbirliklerine yeşil ışık yaktı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF-2026) kapsamında düzenlenen ‘Nadir ve Stratejik Metaller: Kritik Mineraller Alanında Egemenlik ve Uluslararası İşbirliği’ oturumunda konuşan Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, ülkesinin bu alandaki vizyonunu paylaştı.‘Hem yatırıma hem ortaklığa açığız’Rusya'nın sektördeki yerli yatırımları ve devlet desteklerini aktif bir şekilde sürdürdüğünü belirten Manturov, küresel oyuncularla diyalog kurmaktan çekinmediklerini vurguladı. Başbakan Birinci Yardımcısı, şu ifadeleri kullandı:Manturov, Rusya'nın hem doğrudan yatırımları içeren finansal ortaklıklara hem de teknoloji ve üretim tabanlı üretim ittifaklarına açık olduğunun altını çizdi.Sibirya'da dev proje: Asya ve Ortadoğu'ya davetDenis Manturov, daha önce yaptığı bir açıklamaya da atıfta bulunarak, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu ülkelerinin Sibirya'da kurulması planlanan dev bir projeye dahil olabileceğini hatırlattı. Söz konusu proje, Angara-Yenisey makro bölgesinde kritik öneme sahip metallerin ileri düzeyde işlenmesini sağlayacak bir sanayi kümelenmesi (klaster) oluşturulmasını hedefliyor.Bu yıl 3 - 6 Hazirantarihleri arasında düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun (SPIEF) ana teması "Pragmatik Diyalog: İstikrarlı Bir Geleceğe Doğru" olarak belirlendi. Forum programı, dünya ekonomisindeki büyük dönüşümün ortasında, küresel kalkınma için yeni bir modelin inşasına odaklanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/batida-tarihi-revizyonizm-rezaleti-berlin-kizil-ordunun-sanli-anisina-el-uzatiyor-1106248263.html

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Sputnik Türkiye

rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), denis manturov, metal, i̇şbirliği