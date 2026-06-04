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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Milyonlarca kişinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Milyonlarca kişinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir
Sputnik Türkiye
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yüksek enflasyon ve vergi yükünün çalışanların geçim şartlarını ağırlaştırdığını söyledi. Atalay, konuşmasında çalışanların... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda genel kurula hitap ederek Türkiye'deki çalışanların sorunlarını gündeme taşıdı.Ülkedeki yüksek enflasyon ve vergi yükünün çalışanların geçim şartlarını ağırlaştırdığını belirten Başkan Atalay, şu ifadeleri kullandı:
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TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Milyonlarca kişinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir

00:16 04.06.2026
© AA / Özcan YıldırımTÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA / Özcan Yıldırım
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yüksek enflasyon ve vergi yükünün çalışanların geçim şartlarını ağırlaştırdığını söyledi. Atalay, konuşmasında çalışanların enflasyon karşısındaki kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini belirtti.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda genel kurula hitap ederek Türkiye'deki çalışanların sorunlarını gündeme taşıdı.
Ülkedeki yüksek enflasyon ve vergi yükünün çalışanların geçim şartlarını ağırlaştırdığını belirten Başkan Atalay, şu ifadeleri kullandı:
Alım gücünü düşüren enflasyon, temel sorunların başında gelmektedir. İşçiler, memurlar, emekliler ve asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de görüştü
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