https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/turk-is-baskani-atalay-milyonlarca-kisinin-enflasyon-karsisindaki-kayiplari-telafi-edilmelidir-1106236970.html

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Milyonlarca kişinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Milyonlarca kişinin enflasyon karşısındaki kayıpları telafi edilmelidir

Sputnik Türkiye

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yüksek enflasyon ve vergi yükünün çalışanların geçim şartlarını ağırlaştırdığını söyledi. Atalay, konuşmasında çalışanların... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T00:16+0300

2026-06-04T00:16+0300

2026-06-04T00:16+0300

türki̇ye

iş

işçi

işveren

memur

memur zammı

memur maaşı

memur alımı

en düşük memur maaşı

2025 emekli ve memur zammı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106236809_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_e5ea08c8c9842ed9a3cc4f2409c3ea1f.jpg

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda genel kurula hitap ederek Türkiye'deki çalışanların sorunlarını gündeme taşıdı.Ülkedeki yüksek enflasyon ve vergi yükünün çalışanların geçim şartlarını ağırlaştırdığını belirten Başkan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/bakan-isikhan-isci-isveren-ve-memur-temsilcileriyle-cenevrede-gorustu-1106204854.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iş, işçi, işveren, memur, memur zammı, memur maaşı, memur alımı, en düşük memur maaşı, 2025 emekli ve memur zammı, zam, ara zam, ek zam, maaş, brüt maaş, net maaş, emekli maaş zam oranı, emekli maaş promosyonu, maaş krizi, türk iş adamları, türk-i̇ş