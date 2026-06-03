https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/bakan-isikhan-isci-isveren-ve-memur-temsilcileriyle-cenevrede-gorustu-1106204854.html

Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de görüştü

Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de görüştü

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre’nin Cenevre kentinde işçi, işveren ve memur temsilcileriyle bir araya geldi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

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türkiye cumhuriyeti

çalışma

çalışma bakanlığı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat işıkhan

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 114’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında İsviçre’nin Cenevre kentinde çeşitli temaslarda bulundu.Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinde düzenlenen resepsiyona katılan Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve davetlilerle görüşmeler yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/milyonlari-ilgilendiriyor-odemeler-bayram-oncesine-cekildi-1105912583.html

türki̇ye

cenevre

i̇sviçre

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cenevre, i̇sviçre, türkiye, türkiye cumhuriyeti, çalışma, çalışma bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat işıkhan