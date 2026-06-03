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Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de görüştü
Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de görüştü
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre’nin Cenevre kentinde işçi, işveren ve memur temsilcileriyle bir araya geldi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 114’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında İsviçre’nin Cenevre kentinde çeşitli temaslarda bulundu.Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinde düzenlenen resepsiyona katılan Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve davetlilerle görüşmeler yaptı.
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cenevre, i̇sviçre, türkiye, türkiye cumhuriyeti, çalışma, çalışma bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat işıkhan
cenevre, i̇sviçre, türkiye, türkiye cumhuriyeti, çalışma, çalışma bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat işıkhan

Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de görüştü

00:15 03.06.2026
© AA / Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA / Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre’nin Cenevre kentinde işçi, işveren ve memur temsilcileriyle bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 114’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında İsviçre’nin Cenevre kentinde çeşitli temaslarda bulundu.
Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinde düzenlenen resepsiyona katılan Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve davetlilerle görüşmeler yaptı.
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