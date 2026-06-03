https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/bakan-isikhan-isci-isveren-ve-memur-temsilcileriyle-cenevrede-gorustu-1106204854.html
Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de görüştü
Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de görüştü
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre’nin Cenevre kentinde işçi, işveren ve memur temsilcileriyle bir araya geldi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T00:15+0300
2026-06-03T00:15+0300
2026-06-03T00:15+0300
türki̇ye
cenevre
i̇sviçre
türkiye
türkiye cumhuriyeti
çalışma
çalışma bakanlığı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat işıkhan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106204693_0:655:2121:1848_1920x0_80_0_0_3ced9a6f83123edd077471194a555696.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 114’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında İsviçre’nin Cenevre kentinde çeşitli temaslarda bulundu.Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinde düzenlenen resepsiyona katılan Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve davetlilerle görüşmeler yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/milyonlari-ilgilendiriyor-odemeler-bayram-oncesine-cekildi-1105912583.html
türki̇ye
cenevre
i̇sviçre
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106204693_0:229:2121:1820_1920x0_80_0_0_314d1c10c74378e72ac8d1489b19fce0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cenevre, i̇sviçre, türkiye, türkiye cumhuriyeti, çalışma, çalışma bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat işıkhan
cenevre, i̇sviçre, türkiye, türkiye cumhuriyeti, çalışma, çalışma bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat işıkhan
Bakan Işıkhan, işçi, işveren ve memur temsilcileriyle Cenevre'de görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre’nin Cenevre kentinde işçi, işveren ve memur temsilcileriyle bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 114’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında İsviçre’nin Cenevre kentinde çeşitli temaslarda bulundu.
Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinde düzenlenen resepsiyona katılan Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve davetlilerle görüşmeler yaptı.