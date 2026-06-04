https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/temsilciler-meclisi-trumpin-irana-yonelik-savas-yetkilerini-kisitlayan-tasariyi-onayladi-1106237785.html

Temsilciler Meclisi, Trump’ın İran’a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı

Temsilciler Meclisi, Trump’ın İran’a yönelik savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı onayladı

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı askeri operasyon başlatma yetkisini sınırlandıran karar tasarısını 208’e karşı 215 oyla kabul... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T01:12+0300

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ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri harekat yürütme yetkilerine sınır getiren karar tasarısını onayladı. C-SPAN üzerinden canlı yayımlanan genel kurul oturumundaki oylamada, tasarı 208 'hayır' oyuna karşılık 215 'evet' oyuyla meclisten geçti.Oylamada özellikle Cumhuriyetçi Parti kanadında yaşanan fireler öne çıktı. Cumhuriyetçi vekiller Tom Barrett, Warren Davidson, Brian Fitzpatrick ve Thomas Massie parti çizgisi dışına çıkarak tasarı lehine Demokratlarla birlikte oy kullandı.Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen bu tasarı, Senato’da daha önce yürütülen benzer bir girişimin devamı niteliği taşıyor. Demokrat senatörler tarafından hazırlanan ve Trump’ın İran’a karşı askeri yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen bir başka tasarı da mayıs ayı ortasında Senato’da 47’ye karşı 50 oyla destek bularak ilgili komiteden geçmeyi başarmıştı.ABD Anayasası’na göre ülkeyi savaşa sokma veya savaş ilan etme yetkisi doğrudan başkana değil, yasama organı olan Kongre’ye ait. Temsilciler Meclisi ve Senato’da arka arkaya gündeme gelen ve kabul edilen bu tür tasarılar, yürütme erkinin tek taraflı atabileceği askeri adımları denetim altına alma amacı taşıyor.

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