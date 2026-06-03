https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/kalibaf-irana-yonelik-bos-tehditler-donemi-sona-erdi-1106236679.html
Kalibaf: İran’a yönelik boş tehditler dönemi sona erdi
Kalibaf: İran’a yönelik boş tehditler dönemi sona erdi
Sputnik Türkiye
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran’a karşı yapılan tehditlerin artık sonuçsuz kaldığını belirterek, ülkeye yönelik her türlü saldırıya kararlı ve... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T23:58+0300
2026-06-03T23:58+0300
2026-06-03T23:58+0300
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran’a yönelik 'boş tehditler' döneminin sona erdiğini belirterek, ülkesine karşı gerçekleştirilecek her türlü saldırgan eyleme kararlı, uygun ve pişmanlık yaratacak bir karşılık verileceğini ifade etti.İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Kalibaf,şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/iran-umman-korfezinde-abd-savas-gemisine-misilleme-saldirisi-duzenlendi-1106236551.html
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, irna
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, irna
Kalibaf: İran’a yönelik boş tehditler dönemi sona erdi
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran’a karşı yapılan tehditlerin artık sonuçsuz kaldığını belirterek, ülkeye yönelik her türlü saldırıya kararlı ve caydırıcı şekilde karşılık verileceğini söyledi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran’a yönelik 'boş tehditler' döneminin sona erdiğini belirterek, ülkesine karşı gerçekleştirilecek her türlü saldırgan eyleme kararlı, uygun ve pişmanlık yaratacak bir karşılık verileceğini ifade etti.
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Kalibaf,şu ifadeleri kullandı:
ABD ve Siyonist rejimle (İsrail) yaşanan mücadelede, İran’a yönelik temelsiz tehditlerin artık etkisini yitirdiği ortaya konmuştur. Ülkemize yönelik her türlü saldırganlığa kararlı, caydırıcı ve uygun bir karşılık verilecektir