https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/kalibaf-irana-yonelik-bos-tehditler-donemi-sona-erdi-1106236679.html

Kalibaf: İran’a yönelik boş tehditler dönemi sona erdi

Kalibaf: İran’a yönelik boş tehditler dönemi sona erdi

Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran’a karşı yapılan tehditlerin artık sonuçsuz kaldığını belirterek, ülkeye yönelik her türlü saldırıya kararlı ve... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T23:58+0300

2026-06-03T23:58+0300

2026-06-03T23:58+0300

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran’a yönelik 'boş tehditler' döneminin sona erdiğini belirterek, ülkesine karşı gerçekleştirilecek her türlü saldırgan eyleme kararlı, uygun ve pişmanlık yaratacak bir karşılık verileceğini ifade etti.İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre Kalibaf,şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/iran-umman-korfezinde-abd-savas-gemisine-misilleme-saldirisi-duzenlendi-1106236551.html

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