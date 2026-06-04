Macaristan’dan Ukrayna’nın AB müzakerelerine yeşil ışık
© AP Photo / Denes ErdosPeter Magyar gestures as he speaks to the media in Budapest, Hungary, Monday, April 13, 2026, after defeating Prime Minister Viktor Orban's party in the country's parliamentary elections.
© AP Photo / Denes Erdos
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Ukrayna tarafının belirlenen süre içinde mevzuatında gerekli değişiklikleri yaptığını savunan Magyar, Kiev’in AB’ye katılım müzakerelerinin ilk aşamasının başlatılmasını daimi temsilciler düzeyinde onayladıklarını belirtti.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna ile varılan mutabakatın ardından Kiev’in AB’ye katılım müzakerelerinin ilk aşamasının başlatılmasını daimi temsilciler düzeyinde onayladıklarını duyurdu.
İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Magyar, Ukrayna tarafının belirlenen süre içinde mevzuatında gerekli değişiklikleri yaptığını savundu.
Kiev yönetiminin attığı bu adımla birlikte Ukrayna’nın Transkarpatya bölgesinde yaşayan Macar soydaşların nihayet temel haklarını geri alacağını ifade eden Magyar, "Bu doğrultuda, büyükelçiler düzeyinde, AB’nin Ukrayna ile müzakerelerin ilk faslını açmasını onaylamayı başardık" dedi.
İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Magyar, Ukrayna tarafının belirlenen süre içinde mevzuatında gerekli değişiklikleri yaptığını savundu.
Kiev yönetiminin attığı bu adımla birlikte Ukrayna’nın Transkarpatya bölgesinde yaşayan Macar soydaşların nihayet temel haklarını geri alacağını ifade eden Magyar, "Bu doğrultuda, büyükelçiler düzeyinde, AB’nin Ukrayna ile müzakerelerin ilk faslını açmasını onaylamayı başardık" dedi.
'Kiev, verdiği sözleri yerine getirmek zorunda'
Müzakere sürecinin başat bir aşama olduğunu ancak katılımın garanti anlamına gelmediğini hatırlatan Macaristan Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik temkinli tutumlarını sürdürdüklerini söyledi.
Sürecin ilerleyişine ilişkin değerlendirmede bulunan Magyar, "Bir müzakere başlığını açmak, onu kapatmakla kesinlikle aynı şey değildir" diyerek Ukrayna’nın fasılları kapatabilmek için verdiği sözleri yerine getirdiğini somut olarak kanıtlamak zorunda kalacağını vurguladı.
Sürecin ilerleyişine ilişkin değerlendirmede bulunan Magyar, "Bir müzakere başlığını açmak, onu kapatmakla kesinlikle aynı şey değildir" diyerek Ukrayna’nın fasılları kapatabilmek için verdiği sözleri yerine getirdiğini somut olarak kanıtlamak zorunda kalacağını vurguladı.