https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/macaristandan-ukraynanin-ab-muzakerelerine-yesil-isik-1106260016.html

Macaristan’dan Ukrayna’nın AB müzakerelerine yeşil ışık

Macaristan’dan Ukrayna’nın AB müzakerelerine yeşil ışık

Sputnik Türkiye

Ukrayna tarafının belirlenen süre içinde mevzuatında gerekli değişiklikleri yaptığını savunan Magyar, Kiev’in AB’ye katılım müzakerelerinin ilk aşamasının... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T16:57+0300

2026-06-04T16:57+0300

2026-06-04T16:57+0300

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna ile varılan mutabakatın ardından Kiev’in AB’ye katılım müzakerelerinin ilk aşamasının başlatılmasını daimi temsilciler düzeyinde onayladıklarını duyurdu.İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Magyar, Ukrayna tarafının belirlenen süre içinde mevzuatında gerekli değişiklikleri yaptığını savundu. Kiev yönetiminin attığı bu adımla birlikte Ukrayna’nın Transkarpatya bölgesinde yaşayan Macar soydaşların nihayet temel haklarını geri alacağını ifade eden Magyar, "Bu doğrultuda, büyükelçiler düzeyinde, AB’nin Ukrayna ile müzakerelerin ilk faslını açmasını onaylamayı başardık" dedi.'Kiev, verdiği sözleri yerine getirmek zorunda'Müzakere sürecinin başat bir aşama olduğunu ancak katılımın garanti anlamına gelmediğini hatırlatan Macaristan Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik temkinli tutumlarını sürdürdüklerini söyledi. Sürecin ilerleyişine ilişkin değerlendirmede bulunan Magyar, "Bir müzakere başlığını açmak, onu kapatmakla kesinlikle aynı şey değildir" diyerek Ukrayna’nın fasılları kapatabilmek için verdiği sözleri yerine getirdiğini somut olarak kanıtlamak zorunda kalacağını vurguladı.

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