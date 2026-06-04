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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/macaristandan-ukraynanin-ab-muzakerelerine-yesil-isik-1106260016.html
Macaristan’dan Ukrayna’nın AB müzakerelerine yeşil ışık
Macaristan’dan Ukrayna’nın AB müzakerelerine yeşil ışık
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Ukrayna tarafının belirlenen süre içinde mevzuatında gerekli değişiklikleri yaptığını savunan Magyar, Kiev’in AB’ye katılım müzakerelerinin ilk aşamasının... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna ile varılan mutabakatın ardından Kiev’in AB’ye katılım müzakerelerinin ilk aşamasının başlatılmasını daimi temsilciler düzeyinde onayladıklarını duyurdu.İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Magyar, Ukrayna tarafının belirlenen süre içinde mevzuatında gerekli değişiklikleri yaptığını savundu. Kiev yönetiminin attığı bu adımla birlikte Ukrayna’nın Transkarpatya bölgesinde yaşayan Macar soydaşların nihayet temel haklarını geri alacağını ifade eden Magyar, "Bu doğrultuda, büyükelçiler düzeyinde, AB’nin Ukrayna ile müzakerelerin ilk faslını açmasını onaylamayı başardık" dedi.'Kiev, verdiği sözleri yerine getirmek zorunda'Müzakere sürecinin başat bir aşama olduğunu ancak katılımın garanti anlamına gelmediğini hatırlatan Macaristan Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik temkinli tutumlarını sürdürdüklerini söyledi. Sürecin ilerleyişine ilişkin değerlendirmede bulunan Magyar, "Bir müzakere başlığını açmak, onu kapatmakla kesinlikle aynı şey değildir" diyerek Ukrayna’nın fasılları kapatabilmek için verdiği sözleri yerine getirdiğini somut olarak kanıtlamak zorunda kalacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusya-maliye-bakani-siluanov-hammadde-rezervlerini-cikarmak-zorlasiyor-enerji-sektorune-yeni-1106254386.html
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avrupa, micheal martin, ukrayna, kiev, macaristan, ab, peter magyar
avrupa, micheal martin, ukrayna, kiev, macaristan, ab, peter magyar

Macaristan’dan Ukrayna’nın AB müzakerelerine yeşil ışık

16:57 04.06.2026
© AP Photo / Denes ErdosPeter Magyar gestures as he speaks to the media in Budapest, Hungary, Monday, April 13, 2026, after defeating Prime Minister Viktor Orban's party in the country's parliamentary elections.
Peter Magyar gestures as he speaks to the media in Budapest, Hungary, Monday, April 13, 2026, after defeating Prime Minister Viktor Orban's party in the country's parliamentary elections. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
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Ukrayna tarafının belirlenen süre içinde mevzuatında gerekli değişiklikleri yaptığını savunan Magyar, Kiev’in AB’ye katılım müzakerelerinin ilk aşamasının başlatılmasını daimi temsilciler düzeyinde onayladıklarını belirtti.
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna ile varılan mutabakatın ardından Kiev’in AB’ye katılım müzakerelerinin ilk aşamasının başlatılmasını daimi temsilciler düzeyinde onayladıklarını duyurdu.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Magyar, Ukrayna tarafının belirlenen süre içinde mevzuatında gerekli değişiklikleri yaptığını savundu.

Kiev yönetiminin attığı bu adımla birlikte Ukrayna’nın Transkarpatya bölgesinde yaşayan Macar soydaşların nihayet temel haklarını geri alacağını ifade eden Magyar, "Bu doğrultuda, büyükelçiler düzeyinde, AB’nin Ukrayna ile müzakerelerin ilk faslını açmasını onaylamayı başardık" dedi.

'Kiev, verdiği sözleri yerine getirmek zorunda'

Müzakere sürecinin başat bir aşama olduğunu ancak katılımın garanti anlamına gelmediğini hatırlatan Macaristan Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik temkinli tutumlarını sürdürdüklerini söyledi.

Sürecin ilerleyişine ilişkin değerlendirmede bulunan Magyar, "Bir müzakere başlığını açmak, onu kapatmakla kesinlikle aynı şey değildir" diyerek Ukrayna’nın fasılları kapatabilmek için verdiği sözleri yerine getirdiğini somut olarak kanıtlamak zorunda kalacağını vurguladı.
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