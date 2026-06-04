https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusya-maliye-bakani-siluanov-hammadde-rezervlerini-cikarmak-zorlasiyor-enerji-sektorune-yeni-1106254386.html

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Hammadde rezervlerini çıkarmak zorlaşıyor, enerji sektörüne yeni teşvikler yolda

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Hammadde rezervlerini çıkarmak zorlaşıyor, enerji sektörüne yeni teşvikler yolda

Sputnik Türkiye

Hammadde rezervlerini çıkarmanın giderek zorlaştığını ve bu nedenle enerji sektörüne daha fazla teşvik sunacaklarını belirten Siluanov, bölgesel bütçelerin de... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T14:56+0300

2026-06-04T14:56+0300

2026-06-04T14:56+0300

ekonomi̇

anton siluanov

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

petrol

doğalgaz

rus ekonomisi

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen 'Küresel Zorluklar Karşısında Bölgeler: Finansal İstikrarı Koruma ve Kalkınmayı Teşvik Etme Yöntemleri' adlı oturumda konuşan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, petrol ve doğalgaz başta olmak üzere hammadde sektörlerine çok temkinli yaklaştıklarını belirtti.Rezervlerin çıkarılmasının giderek zorlaştığı bir döneme girildiğini ifade eden Siluanov, "Aksine, enerji sektörüne daha fazla ayrıcalıklı rejim sunmak zorunda kalacağımızın farkındayız. Bu nedenle petrol ve gaz sektöründen elde edilen gelirlerin kademeli olarak düşeceğini öngörüyoruz zira daha fazla teşvik vermemiz gerekeceğini çok iyi anlıyoruz" dedi. Bakanlığın verilerine göre, ülkenin petrol ve gaz gelirlerinde yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38.3'lük ciddi bir düşüş yaşanırken enerji dışı gelirlerde ise yüzde 10.2'lik artış kaydedildi.'Yüksek faizli borçlar mercek altında'Konuşmasında federal bölgelerin finansal sürdürülebilirliğine de değinen Siluanov, yerel bütçelerin durumunu sürekli kontrol ettiklerini ve özellikle ticari borçlardaki değişimlerden endişe duyduklarını dile getirdi. Yüksek kredi faizlerinin bölgesel yönetimlerin hareket alanını kısıtladığına dikkat çeken Siluanov, "Krediler pahalı, ticari borçlar Rusya Federasyonu bölgelerinin harcamalarında manevra yapma kabiliyetini etkiliyor, bu nedenle bölgelerin bütçeleri sürekli olarak Maliye Bakanlığı'nın kontrolü altında bulunuyor" diyerek yerel yönetimlerin mali disiplinine vurgu yaptı.

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anton siluanov, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), petrol, doğalgaz, rus ekonomisi