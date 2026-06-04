https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/koc-holdingin-resepsiyonu-bahceli-ve-ozel-mutlak-butlan-sonrasi-ilk-kez-bir-araya-geldi-1106265772.html
Koç Holding'in resepsiyonu: Bahçeli ve Özel mutlak butlan sonrası ilk kez bir araya geldi
Koç Holding'in resepsiyonu: Bahçeli ve Özel mutlak butlan sonrası ilk kez bir araya geldi
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Koç Grubu'nun 100. yıl programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ilk kez aynı etkinlikte... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T22:45+0300
2026-06-04T22:45+0300
2026-06-04T22:45+0300
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ATO Congresium'da düzenlenen Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğine siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, butlan kararının ardından ilk kez aynı etkinlikte bir araya geldi.Etkinlikte Rahmi Koç, Ali Koç, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz protokol sıralarında yan yana oturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bassavcilik-ozgur-ozel-ve-3-vekil-hakkindaki-dosyalari-ankaraya-gonderdi-1106259907.html
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devlet bahçeli, özgür özel, rahmi koç, koç holding, türkiye
devlet bahçeli, özgür özel, rahmi koç, koç holding, türkiye
Koç Holding'in resepsiyonu: Bahçeli ve Özel mutlak butlan sonrası ilk kez bir araya geldi
Koç Grubu'nun 100. yıl programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ilk kez aynı etkinlikte görüntülendi.
ATO Congresium'da düzenlenen Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğine siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, butlan kararının ardından ilk kez aynı etkinlikte bir araya geldi.
Etkinlikte Rahmi Koç, Ali Koç, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz protokol sıralarında yan yana oturdu.