https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/koc-holdingin-resepsiyonu-bahceli-ve-ozel-mutlak-butlan-sonrasi-ilk-kez-bir-araya-geldi-1106265772.html

Koç Holding'in resepsiyonu: Bahçeli ve Özel mutlak butlan sonrası ilk kez bir araya geldi

Koç Holding'in resepsiyonu: Bahçeli ve Özel mutlak butlan sonrası ilk kez bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Koç Grubu'nun 100. yıl programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından ilk kez aynı etkinlikte... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T22:45+0300

2026-06-04T22:45+0300

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devlet bahçeli

özgür özel

rahmi koç

koç holding

türkiye

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ATO Congresium'da düzenlenen Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliğine siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, butlan kararının ardından ilk kez aynı etkinlikte bir araya geldi.Etkinlikte Rahmi Koç, Ali Koç, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz protokol sıralarında yan yana oturdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bassavcilik-ozgur-ozel-ve-3-vekil-hakkindaki-dosyalari-ankaraya-gonderdi-1106259907.html

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devlet bahçeli, özgür özel, rahmi koç, koç holding, türkiye