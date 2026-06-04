https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bassavcilik-ozgur-ozel-ve-3-vekil-hakkindaki-dosyalari-ankaraya-gonderdi-1106259907.html

Başsavcılık, Özgür Özel ve 3 vekil hakkındaki dosyaları Ankara'ya gönderdi

Başsavcılık, Özgür Özel ve 3 vekil hakkındaki dosyaları Ankara'ya gönderdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş hakkındaki dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T16:43+0300

2026-06-04T16:43+0300

2026-06-04T17:14+0300

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veli ağbaba

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Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelendiği, şüphelilerin de ikrar içerikli beyanlar verdiği kaydedildi.Özgür Özel'in, Yalım'dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiği, Yalım tarafından da bu miktarların teslim edildiği yönünde iddialar bulunduğu aktarılan açıklamada, bu iddialara ilişkin alınan beyanlar, HTS/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Özgür Özel hakkında "rüşvet almak" suçundan tefrik kararı verildiği ve dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, CHP'li Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş'ın da bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar olduğu kaydedildi.Açıklamada, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan tefrik edilen dosyanın yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

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