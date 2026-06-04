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İran havalimanını vurmadıklarını açıkladı: Kuveyt ise vurulma anlarını paylaştı
İran havalimanını vurmadıklarını açıkladı: Kuveyt ise vurulma anlarını paylaştı
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Kuveyt Havalimanı yolcu terminalindeki yıkımın İran saldırısından değil, Amerikan Patriot sistemindeki... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T09:49+0300
2026-06-04T09:49+0300
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD’ye ait Patriot füzesinin Kuveyt Havaalanı yolcu terminalinin tahrip olmasına sebep olduğunu ileri sürdü. Kuveyt Havaalanı yolcu terminaline yapılan saldırıya ilişkin araştırma yaptıklarını belirten Muhibbi, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin söz konusu hedefe yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını belirtti.Muhibbi, yaptıkları araştırma sonucunun, “Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin yıkımının, İran füzelerini engelleyemeyen ve bu terminale düşen Amerikan Patriot sistemlerindeki bir hatadan kaynaklandığını” gösterdiğini belirtti.Kuveyt Sivil Havacılığı vurulma anın görüntülerini paylaştıKuveyt, İran'ın, Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı da hedef aldığını, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını, diplomatik misyonlar dahil bazı "hayati önem taşıyan" tesislerin hasar gördüğünü açıkladı.Kuveyt Sivil Havacılık otoritesi ise terminalin vurulma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hurmuzde-gece-boyunca-sicak-saatler-iran-kuveyt-ve-bahreyndeki-usleri-abd-ise-kesm-adasini-vurdu-1106212939.html
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i̇ran, kuveyt, ortadoğu
i̇ran, kuveyt, ortadoğu

İran havalimanını vurmadıklarını açıkladı: Kuveyt ise vurulma anlarını paylaştı

09:49 04.06.2026
© Fotoğraf : Kuveyt Sivil Havacılık otoritesiUluslararası Kuveyt Havalimanı'nın vurulma anları
Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nın vurulma anları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Fotoğraf : Kuveyt Sivil Havacılık otoritesi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Kuveyt Havalimanı yolcu terminalindeki yıkımın İran saldırısından değil, Amerikan Patriot sistemindeki bir hatadan kaynaklandığını öne sürdü. Kuveyt ise İran'ın havalimanını hedef aldığını, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını açıklayarak görüntüleri paylaştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD’ye ait Patriot füzesinin Kuveyt Havaalanı yolcu terminalinin tahrip olmasına sebep olduğunu ileri sürdü.
Kuveyt Havaalanı yolcu terminaline yapılan saldırıya ilişkin araştırma yaptıklarını belirten Muhibbi, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin söz konusu hedefe yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını belirtti.
Muhibbi, yaptıkları araştırma sonucunun, “Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin yıkımının, İran füzelerini engelleyemeyen ve bu terminale düşen Amerikan Patriot sistemlerindeki bir hatadan kaynaklandığını” gösterdiğini belirtti.

Kuveyt Sivil Havacılığı vurulma anın görüntülerini paylaştı

Kuveyt, İran'ın, Uluslararası Kuveyt Havalimanı'nı da hedef aldığını, saldırılarda bir kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını, diplomatik misyonlar dahil bazı "hayati önem taşıyan" tesislerin hasar gördüğünü açıkladı.
Kuveyt Sivil Havacılık otoritesi ise terminalin vurulma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.
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