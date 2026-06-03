https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hurmuzde-gece-boyunca-sicak-saatler-iran-kuveyt-ve-bahreyndeki-usleri-abd-ise-kesm-adasini-vurdu-1106212939.html

Hürmüz'de gece boyunca sıcak saatler: İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki üsleri, ABD ise Keşm adasını vurdu

Hürmüz'de gece boyunca sıcak saatler: İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki üsleri, ABD ise Keşm adasını vurdu

Sputnik Türkiye

İran ordusu, ABD'nin Keşm Adası'na yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD güçlerine ev sahipliği yapan üsleri vurduğunu duyurdu. Kuveyt... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T10:12+0300

2026-06-03T10:12+0300

2026-06-03T10:12+0300

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi. Açıklamada, "Terörist Amerikan güçlerinin, İran'ın Keşm Adası'ndaki ulusal egemenliğini hedef alan açık saldırganlığına tepki olarak, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Kuveyt'teki Amerikalı işgalcilerin askeri üslerini hassas ve yoğun füze saldırılarıyla vurdu." ifadesine yer verildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu duyurdu.Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ve ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığı belirtildi.CENTCOM: Kuveyt'teki ABD güçlerine İHA saldırısı başarısız olduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırısının "başarısız olduğunu" açıkladı.Açıklamada, bu gece Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan İran'a ait ek bir İHA dalgası saldırısının "başarısız olduğu" ifade edildi. CENTCOM hava savunmasının, birçok İHA'yı başarıyla düşürdüğü belirtilen açıklamada, ABD askerlerinin ve varlığının zarar görmediği kaydedildi.Kuveyt ordusu: İran'ın İHA saldırısında havalimanı binası vuruldu, çok sayıda kişi yaralandıİran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.Kuveyt ordusu, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdulaziz el-Atvan'ın açıklamasını paylaştı.Atvan, İran'ın düzenlediği çok sayıda kamikaze İHA saldırısında Uluslararası Kuveyt Havalimanı "T1" yolcu terminal binasının vurulduğunu, binada ciddi hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.Kuveyt: Uluslararası havalimanında uçuşlar askıya alındıKuveyt Sivil Havacılık Genel Kurumu, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle hasarın oluştuğu Uluslararası Kuveyt Havalimanından uçuşların askıya alındığını bildirdi.Havalimanındaki tüm uçuşların yeni bir duyuruya kadar askıya alındığı ve seferlerin alternatif havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.Bahreyn ordusu: İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lar imha edildiBahreyn ordusu, İran'dan atılan 3 füze ile birkaç insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından gece saatlerinde İran'dan düzenlenen saldırıların ardından yazılı açıklama yapıldı.Hava savunma sistemlerinin 3 füze ile birkaç İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtilen açıklamada, "İran'ın Bahreyn'de füze ve İHA'lar aracılığıyla sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarla sistematik düşmanca tutumunu sürdürdüğü" ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/centcom-irana-ilerleyen-petrol-tankeri-etkisiz-hale-getirildi-1106206012.html

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