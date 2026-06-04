https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/everestte-mucize-kurtulus-kayip-dagci-bir-hafta-sonra-canli-bulundu-1106260304.html

Everest'te mucize kurtuluş: Kayıp dağcı bir hafta sonra canlı bulundu

Everest'te mucize kurtuluş: Kayıp dağcı bir hafta sonra canlı bulundu

Sputnik Türkiye

Everest'te kaybolan Nepalli rehber Hillary Dawa Sherpa, yiyecek ve oksijen olmadan geçirdiği bir haftanın ardından canlı olarak bulundu. Dağcının üs kampına... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T17:09+0300

2026-06-04T17:09+0300

2026-06-04T17:09+0300

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everest

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Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te, ölüm bölgesi olarak bilinen bölgede yüksek irtifada kaybolan deneyimli dağ rehberi Hillary Dawa Sherpa'nın bir hafta sonra hayatta bulunması büyük yankı uyandırdı. Yetkililer, bir haftadır kendisinden haber alınamayan Sherpa'nın üs kampına yakın bir noktada kurtarıldığını açıkladı. 52 yaşındaki dağcının donma belirtileri dışında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.'Ölüm bölgesinde' kaybolduSherpa, sezonun son günlerinde Polonyalı bir dağcıyla birlikte zirve denemesinden dönerken kayboldu.Kendisinden, yaklaşık 8 bin metre yükseklikteki Kamp IV ile daha aşağıdaki kamp noktaları arasında haber alınamadı. Bu bölge, oksijen seviyesinin insan yaşamını uzun süre destekleyemediği için 'ölüm bölgesi' olarak biliniyor.Kurtarma çalışmalarınıdaki ekipleri yöneten Pemba Sherpa, dağcının üs kampa yakın bir noktada sürünerek ilerlerken bulunduğunu söyledi.Ailesi cenaze hazırlıklarına başlamıştıSherpa'nın ailesi, günlerdir süren belirsizlik nedeniyle son vedaya yönelik dini hazırlıklara başladıklarını açıkladı.Dağcının kızı Mhendo Lhamo Sherpa, babasının kendisini tanıdığını ve konuşabildiğini belirterek büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.Aile üyeleri, Hillary Dawa Sherpa'nın uzun yıllardır Everest'te rehberlik yaptığını ve bu işin ailenin temel gelir kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.Yedi gün boyunca tek başına hayatta kaldıYerel basına göre Sherpa, yaklaşık yedi gün boyunca yiyecek, tüplü oksijen ve kurtarma desteği olmadan dağda kaldı.Kurtarma ekibinden Durga Rai, "Merdivenlerin olmadığı derin buz çatlaklarını nasıl geçtiğini düşünmek bile ürkütücü ve inanılmaz" dedi.Dağcıyla zirve yolculuğuna çıkan eski İngiliz deniz piyadesi Chris Thrall ise Sherpa'yı son gören kişi olduğunu belirterek onu "dağların gerçek kaplanı" olarak tanımladı.Sherpa'nın tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/metal-dedektoruyle-ararken-buldu-roma-donemine-ait-altin-yuzuk-ortaya-cikarildi-1106256663.html

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