https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/metal-dedektoruyle-ararken-buldu-roma-donemine-ait-altin-yuzuk-ortaya-cikarildi-1106256663.html

Metal dedektörüyle ararken buldu: Roma dönemine ait altın yüzük ortaya çıkarıldı

Metal dedektörüyle ararken buldu: Roma dönemine ait altın yüzük ortaya çıkarıldı

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Somerset bölgesinde amatör bir metal dedektörü kullanıcısı tarafından bulunan Roma dönemine ait altın yüzük, uzmanlar tarafından Britanya için... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T15:40+0300

2026-06-04T15:40+0300

2026-06-04T15:40+0300

yaşam

somerset

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roma

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İngiltere'nin güneybatısındaki Somerset bölgesinde amatör bir metal dedektörü kullanıcısının yaptığı keşif, arkeoloji dünyasında heyecan yarattı. Kamyon şoförü ve eski asker Kevin Minto, bir tarlada yaptığı tarama sırasında Roma dönemine ait olduğu belirlenen sıra dışı bir altın yüzük buldu.48 gram ağırlığındaki yüzük, boyutu ve işçiliğiyle dikkat çekiyor. Yüzüğün merkezinde, iki atın çektiği bir savaş arabası üzerinde tasvir edilen Roma zafer tanrıçası Victoria'nın işlendiği değerli bir taş bulunuyor.68 yaşındaki Minto, yüzüğü 2018 yılında keşfettiğini ancak buluntunun önemini kavramasının zaman aldığını söyledi. Aynı bölgede bir yıl önce Roma dönemine ait çok sayıda sikke bulduğunu belirten Minto, daha sonra kurşun kaplamalı bir lahit ve son olarak altın yüzüğü ortaya çıkardı.Yapılan incelemelerin ardından yüzük ve aynı bölgede bulunan sikkeler, bölgedeki kültürel mirasın korunmasından sorumlu olan South West Heritage Trust tarafından satın alındı. Kurum, eserleri kamunun erişimine açabilmek için yaklaşık 78 bin sterlin topladı. Elde edilen bedel, yasal prosedür gereği arazi sahibi ile keşfi yapan Minto arasında paylaştırıldı.Uzmanlara göre yüzük, M.S. 297 yılı civarında diğer bazı eşyalar ve sikkelerle birlikte toprağa gömülmüş olabilir. Araştırmacılar, eserin muhtemelen bölgedeki zengin bir toprak sahibine ya da yerel yöneticilerden birine ait olduğunu düşünüyor.South West Heritage Trust kıdemli küratörü Amal Khreisheh, keşfin Roma döneminde Somerset bölgesindeki yaşam hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtti. Khreisheh, yüzüğü "muhteşem" olarak nitelendirirken, bu buluntunun bölgenin tarihine ışık tuttuğunu ifade etti.Yüzük ve beraberinde bulunan sikkelerin ilerleyen dönemde Somerset Müzesinde sergilenmesi planlanıyor. Eserler şu anda yerel okullarda düzenlenen eğitim programları kapsamında öğrencilere tanıtılıyor.

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