https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bilim-insanlari-duyurdu-omru-tahmin-eden-saat-bulundu-1106264970.html
Bilim insanları duyurdu: Ömrü tahmin eden saat bulundu
Bilim insanları duyurdu: Ömrü tahmin eden saat bulundu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, gen aktivitesini analiz ederek biyolojik yaşlanmayı daha doğru ölçebilen yeni bir 'yaşlanma saati' geliştirdi. Yeni yöntem, yaşam süresini... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T22:02+0300
2026-06-04T22:02+0300
2026-06-04T22:02+0300
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Bilim insanları, biyolojik yaşlanmayı daha doğru ölçebilecek yeni bir 'yaşlanma saati' geliştirdi.Araştırmada, DNA üzerindeki kimyasal değişimleri esas alan epigenetik saatlerin her zaman güvenilir sonuç vermediği belirtilirken, yeni geliştirilen 'transkriptomik saat'in RNA üzerinden genlerin aktiflik düzeyini ölçtüğü ifade edildi.Fare, sıçan, makak ve insan olmak üzere dört farklı türden 11 binden fazla örnek üzerinde yapılan analizlerde, hücre yenilenmesi ve yara iyileşmesiyle ilişkili genlerin daha yavaş yaşlanmaya işaret ettiği, iltihap ve hücre ölümüyle bağlantılı genlerin ise daha hızlı yaşlanmayı gösterdiği tespit edildi.Yeni modelin, biyolojik yaşlanma hızını ve ölüm riskini başarılı şekilde tahmin edebildiği, ayrıca kronik hastalıkların etkilerini de ortaya koyabildiği kaydedildi.Uzmanlar, yöntemin henüz klinik uygulamaların yerini almadığını ancak yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçların yaşlanma üzerindeki etkilerini değerlendirmede önemli bir araç olabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/agirlik-kaldirmak-omru-uzatir-mi-1106211421.html
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bilim, bilim insanları, bilim kurulu, bilim insanı, bilim kurgu, ömür, hayat, saat
Bilim insanları duyurdu: Ömrü tahmin eden saat bulundu
Bilim insanları, gen aktivitesini analiz ederek biyolojik yaşlanmayı daha doğru ölçebilen yeni bir 'yaşlanma saati' geliştirdi. Yeni yöntem, yaşam süresini tahmin etmenin yanı sıra kronik hastalık risklerini de ortaya koyabiliyor.
Bilim insanları, biyolojik yaşlanmayı daha doğru ölçebilecek yeni bir 'yaşlanma saati' geliştirdi.
Araştırmada, DNA üzerindeki kimyasal değişimleri esas alan epigenetik saatlerin her zaman güvenilir sonuç vermediği belirtilirken, yeni geliştirilen 'transkriptomik saat'in RNA üzerinden genlerin aktiflik düzeyini ölçtüğü ifade edildi.
Fare, sıçan, makak ve insan olmak üzere dört farklı türden 11 binden fazla örnek üzerinde yapılan analizlerde, hücre yenilenmesi ve yara iyileşmesiyle ilişkili genlerin daha yavaş yaşlanmaya işaret ettiği, iltihap ve hücre ölümüyle bağlantılı genlerin ise daha hızlı yaşlanmayı gösterdiği tespit edildi.
Yeni modelin, biyolojik yaşlanma hızını ve ölüm riskini başarılı şekilde tahmin edebildiği, ayrıca kronik hastalıkların etkilerini de ortaya koyabildiği kaydedildi.
Uzmanlar, yöntemin henüz klinik uygulamaların yerini almadığını ancak yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaçların yaşlanma üzerindeki etkilerini değerlendirmede önemli bir araç olabileceğini belirtiyor.