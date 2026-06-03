https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/agirlik-kaldirmak-omru-uzatir-mi-1106211421.html

Ağırlık kaldırmak ömrü uzatır mı?

Ağırlık kaldırmak ömrü uzatır mı?

Sputnik Türkiye

Yeni bir bilimsel araştırmaya göre haftada 90-120 dakika arası ağırlık kaldırma, ölüm riskini düşürüyor, özellikle kalp-damar ve nörolojik hastalıklara bağlı... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T09:52+0300

2026-06-03T09:52+0300

2026-06-03T10:16+0300

sağlik

ağırlık

spor

egzersiz

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Uzun yıllara yayılan yeni bir araştırma, düzenli ağırlık ve direnç antrenmanlarının yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, haftada 90 ila 120 dakika arasında yapılan ağırlık kaldırma içeren güç antrenmanlarının erken ölüm riskini düşürdüğünü, özellikle kalp-damar ve nörolojik hastalıklara bağlı ölümlerde dikkat çekici azalmalar sağladığını belirledi.Araştırma kapsamında 30 yılı aşkın süre boyunca takip edilen 147 binden fazla yetişkinin sağlık verileri analiz edildi. Sonuçlar, düzenli olarak ağırlık çalışan bireylerin genel ölüm riskinin, bu tür egzersiz yapmayanlara kıyasla daha düşük olduğunu gösterdi.Kalp ve beyin sağlığına dikkat çeken sonuçlarVerilere göre haftada yaklaşık bir buçuk ila iki saat arasında ağırlık antrenmanı yapan kişilerde herhangi bir nedene bağlı erken ölüm olasılığı yüzde 13 daha düşük bulundu. Kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle yaşamını kaybetme riski yüzde 19 azalırken, demans ve benzeri nörolojik rahatsızlıklara bağlı ölüm riskindeki düşüş yüzde 27’ye ulaştı.Araştırmacılar, en olumlu sonuçların hem aerobik egzersizleri hem de güç antrenmanlarını birlikte uygulayan bireylerde görüldüğünü vurguladı. Düzenli koşu, yüzme veya bisiklet gibi aktiviteleri ağırlık çalışmalarıyla destekleyen en aktif grubun erken ölüm riskinde yüzde 58’e kadar azalma tespit edildi.İki saatin üzerinde ek avantaj sağlamıyorAraştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de güç antrenmanlarında belirli bir sürenin ardından ek faydanın sınırlı kalması oldu. Haftada iki saatin üzerinde yapılan ağırlık çalışmalarının ölüm riskini azaltma konusunda ilave bir katkı sunmadığı görüldü.Kemikleri güçlendiriyor, zihinsel performansı destekliyorKişisel antrenör Bev Wilson, ağırlık çalışmalarının özellikle yaş ilerledikçe ortaya çıkan kas kaybı, eklem rahatsızlıkları ve metabolik yavaşlama gibi sorunlarla mücadelede etkili olduğunu söyledi. Wilson’a göre düzenli güç antrenmanları kemik yoğunluğunu artırıyor, kan şekeri kontrolünü destekliyor ve günlük yaşam kalitesini yükseltiyor.Wilson ayrıca ağırlık çalışmalarının yalnızca fiziksel değil zihinsel açıdan da fayda sağladığını belirterek, düzenli egzersiz yapan bireylerin dikkat, hafıza ve bilişsel performanslarında gelişmeler gözlemlendiğini aktardı.Uzmanlar: Sağlıklı yaşlanmanın anahtarı Sport England Sağlık ve Refah Politikası Stratejik Lideri Tom Burton ise fiziksel aktivitenin toplum sağlığını güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Burton, özellikle güç temelli egzersizlerin ileri yaşlarda hareket kabiliyetini korumaya, bağımsız yaşamı desteklemeye ve sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmeye yardımcı olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260517/bilim-insanlari-acikladi-egzersiz-beyninizi-degistiriyor-1105799353.html

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ağırlık, spor, egzersiz