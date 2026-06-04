https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/abdli-gazeteci-putinden-rus-vatandasligi-istedi-1106241825.html

ABD'li gazeteci, Putin'den Rus vatandaşlığı istedi

ABD'li gazeteci, Putin'den Rus vatandaşlığı istedi

Sputnik Türkiye

ABD vatandaşı gazeteci Helali, Rusya vatandaşlığına geçmek istediğini ve bu talebini içeren resmi mektubu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiğini... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T09:31+0300

2026-06-04T09:31+0300

2026-06-04T09:30+0300

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st. petersburg ekonomi forumu (spief)

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gazeteci

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e konuşan ABD’li gazeteci Christopher Helali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunu dedi:‘Batılı gazeteciler elitlerin stenograflığını yapıyor’Batı medyasının Ukrayna krizine yönelik tutumunu sert bir dille eleştiren gazeteci, Batılı meslektaşlarının Donbas bölgesine giderek Ukrayna tarafının işlediği suçları görmek istemediklerini söyledi.Helali, bu durumun Batılı gazetecilerin ve bağlı oldukları şirketlerin çıkarlarına ters düştüğünü belirterek şu yorumda bulundu:Ukrayna'nın ‘kara listesinde’ yer alıyorDaha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonrası Kursk bölgesini ve Ukrayna’nın füze saldırısıyla yıkılan Starobelsk'teki bir koleji ziyaret eden Christopher Helali, Kiev yönetiminin de hedefinde. ABD'li gazeteci, Ukrayna merkezli tartışmalı ‘Mirotvorets’ sitesinin kara listesinde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusya-disisleri-avrupa-rusyayla-isbirliginden-vazgecmenin-intihar-oldugunu-anliyor-1106240388.html

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rusya, abd, ukrayna, st. petersburg ekonomi forumu (spief), mirotvorets, gazeteci, rusya vatandaşı