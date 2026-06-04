https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/abdli-gazeteci-putinden-rus-vatandasligi-istedi-1106241825.html
ABD'li gazeteci, Putin'den Rus vatandaşlığı istedi
ABD'li gazeteci, Putin'den Rus vatandaşlığı istedi
Sputnik Türkiye
ABD vatandaşı gazeteci Helali, Rusya vatandaşlığına geçmek istediğini ve bu talebini içeren resmi mektubu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiğini... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T09:31+0300
2026-06-04T09:31+0300
2026-06-04T09:30+0300
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e konuşan ABD’li gazeteci Christopher Helali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunu dedi:‘Batılı gazeteciler elitlerin stenograflığını yapıyor’Batı medyasının Ukrayna krizine yönelik tutumunu sert bir dille eleştiren gazeteci, Batılı meslektaşlarının Donbas bölgesine giderek Ukrayna tarafının işlediği suçları görmek istemediklerini söyledi.Helali, bu durumun Batılı gazetecilerin ve bağlı oldukları şirketlerin çıkarlarına ters düştüğünü belirterek şu yorumda bulundu:Ukrayna'nın ‘kara listesinde’ yer alıyorDaha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonrası Kursk bölgesini ve Ukrayna’nın füze saldırısıyla yıkılan Starobelsk'teki bir koleji ziyaret eden Christopher Helali, Kiev yönetiminin de hedefinde. ABD'li gazeteci, Ukrayna merkezli tartışmalı ‘Mirotvorets’ sitesinin kara listesinde yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusya-disisleri-avrupa-rusyayla-isbirliginden-vazgecmenin-intihar-oldugunu-anliyor-1106240388.html
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rusya, abd, ukrayna, st. petersburg ekonomi forumu (spief), mirotvorets, gazeteci, rusya vatandaşı
rusya, abd, ukrayna, st. petersburg ekonomi forumu (spief), mirotvorets, gazeteci, rusya vatandaşı
ABD'li gazeteci, Putin'den Rus vatandaşlığı istedi
ABD vatandaşı gazeteci Helali, Rusya vatandaşlığına geçmek istediğini ve bu talebini içeren resmi mektubu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiğini açıkladı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik’e konuşan ABD’li gazeteci Christopher Helali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunu dedi:
"Evet, kesinlikle Rus vatandaşlığı almayı planlıyorum. Başkan Putin’e bir mektup gönderdim ve önümüzdeki birkaç ay içinde Rusya vatandaşı olmayı umuyorum.”
‘Batılı gazeteciler elitlerin stenograflığını yapıyor’
Batı medyasının Ukrayna krizine yönelik tutumunu sert bir dille eleştiren gazeteci, Batılı meslektaşlarının Donbas bölgesine giderek Ukrayna tarafının işlediği suçları görmek istemediklerini söyledi.
Helali, bu durumun Batılı gazetecilerin ve bağlı oldukları şirketlerin çıkarlarına ters düştüğünü belirterek şu yorumda bulundu:
"Nihayetinde Batılı gazeteciler, elitlerin ve yönetici sınıfın stenograflığını yapıyorlar. İşlenmeye devam eden savaş suçlarına adeta siyasi bir kılıf hazırlıyorlar."
Ukrayna'nın ‘kara listesinde’ yer alıyor
Daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonrası Kursk bölgesini
ve Ukrayna’nın füze saldırısıyla yıkılan Starobelsk
'teki bir koleji ziyaret eden Christopher Helali, Kiev yönetiminin de hedefinde. ABD'li gazeteci, Ukrayna merkezli tartışmalı ‘Mirotvorets’
sitesinin kara listesinde yer alıyor.