https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusya-disisleri-avrupa-rusyayla-isbirliginden-vazgecmenin-intihar-oldugunu-anliyor-1106240388.html

Rusya Dışişleri: Avrupa, Rusya’yla işbirliğinden vazgeçmenin intihar olduğunu anlıyor

Rusya Dışişleri: Avrupa, Rusya’yla işbirliğinden vazgeçmenin intihar olduğunu anlıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa halklarının Rus kaynaklarından ve işbirliğinden vazgeçmenin ülkeleri için intihar olduğunu anladığını, ancak... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T08:51+0300

2026-06-04T08:51+0300

2026-06-04T08:51+0300

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avrupa birliği

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st. petersburg ekonomi forumu (spief)

abd

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği röportajda, gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Zaharova, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya politikasını, ABD-Ermenistan ilişkilerini ve foruma yıllar sonra katılan ABD heyetini değerlendirdi.‘Rusya ile İşbirliğini reddetmek Avrupa için intihar oldu’Zaharova, Batı Avrupa halklarının, mevcut yönetimlerinin kendilerini sürüklediği çıkmazın farkında olduğunu belirtti. Avrupa halklarının krizden çıkış için kararlı adımlar atılmasını talep ettiğini vurgulayan Sözcü, şu ifadeleri kullandı:‘ABD ile yapılan anlaşma Ermenileri tedirgin etmeli’Ermenistan ve ABD arasında geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık tüzüğü ve nadir toprak elementlerine yönelik anlaşmaya da değinen Zaharova, Erivan yönetimine ve Ermenistan halkına uyarıda bulundu.Bu belgenin Washington’ın gerçek niyetini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Zaharova, şunu dedi:Yıllar sonra bir ilk: ABD heyeti SPIEF’teZaharova, ABD’li bir temsilcinin uzun yıllar sonra ilk kez St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılmasına ilişkin de bunun Washington için “kendi pozisyonunu geniş bir kitleye duyurma ve kürsüden hitap etme fırsatı” olduğunu belirtti.Foruma katılan ABD heyetine, Güzel Sanatlar Komisyonu Başkanı, Ulusal Anıtlar Vakfı Kurucusu ve Başkanı olan Rodni Mimms Cook Jr. başkanlık ediyor. Rusya’da daha önce Yeni Kudüs Manastırı'nın restorasyonu dahil birçok kültürel projede yer alan Cook Jr., iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmenin en iyi yolunun kültürel işbirliği olduğunu ifade etti. ABD'li yetkilinin forum kapsamında Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, avrupa, batı avrupa, avrupa birliği, ab, st. petersburg ekonomi forumu (spief), abd, ermenistan