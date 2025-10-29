https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/ukrayna-iki-uc-yasindaki-cocuklari-da-kara-listeye-ekliyor-1100595593.html
Ukrayna, iki-üç yaşındaki çocukları da kara listeye ekliyor
Kiev rejiminin kara listesi olarak bilinen Mirotvorets sitesi, iki-üç yaşındaki çocukları da toplu halde kara listeye eklemeyi sürdürüyor. 29.10.2025
Sadece bugün en az 24 çocuğun daha listeye eklendiği öğrenildi. Çocukların ‘Ukrayna sınırını kasten ihlal etmekle’ suçlandığı, eklenenlerin bir kısmının ise Ukrayna doğumlu olduğu aktarıldı.Buna ek olarak, Mirotvorets sitesine 2022 ve 2023 doğumlu 25 çocuğun daha eklendiği ve bunlar arasında Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu bildirildi. Daha önce, 16 yaşındaki Lugansk sakini Faina Savenkova, Rus güvenlik güçlerini Ukrayna’daki aşırılık yanlısı Mirotvorets sitesine müdahale etmeye ve sorumluları yargı önüne çıkarmaya çağırmıştı. Mirotvorets, çocukların da kişisel bilgilerinin yer aldığı bir platform olarak dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada son dönemde 13 çocuğun siteye eklendiğini ve yaşlarının 9 ila 17 arasında olduğunu belirtmişti.Miroşnik, reşit olmayanlara ait kişisel verilerin yayımlanmasının yalnızca çocuk haklarının ihlali değil, aynı zamanda Kiev rejiminin Rus çocuklarını hedef alma niyetinin de bir göstergesi olduğunu vurgulamıştı.
Kiev rejiminin kara listesi olarak bilinen Mirotvorets sitesi, iki-üç yaşındaki çocukları da toplu halde kara listeye eklemeyi sürdürüyor.
Sadece bugün en az 24 çocuğun daha listeye eklendiği öğrenildi. Çocukların ‘Ukrayna sınırını kasten ihlal etmekle’ suçlandığı, eklenenlerin bir kısmının ise Ukrayna doğumlu olduğu aktarıldı.
Buna ek olarak, Mirotvorets sitesine 2022 ve 2023 doğumlu 25 çocuğun daha eklendiği ve bunlar arasında Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu bildirildi.
Daha önce, 16 yaşındaki Lugansk sakini Faina Savenkova, Rus güvenlik güçlerini Ukrayna’daki aşırılık yanlısı Mirotvorets sitesine müdahale etmeye ve sorumluları yargı önüne çıkarmaya çağırmıştı.
Mirotvorets, çocukların da kişisel bilgilerinin yer aldığı bir platform olarak dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada son dönemde 13 çocuğun siteye eklendiğini ve yaşlarının 9 ila 17 arasında olduğunu belirtmişti.
Miroşnik, reşit olmayanlara ait kişisel verilerin yayımlanmasının yalnızca çocuk haklarının ihlali değil, aynı zamanda Kiev rejiminin Rus çocuklarını hedef alma niyetinin de bir göstergesi olduğunu vurgulamıştı.