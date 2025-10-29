https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/ukrayna-iki-uc-yasindaki-cocuklari-da-kara-listeye-ekliyor-1100595593.html

Ukrayna, iki-üç yaşındaki çocukları da kara listeye ekliyor

Ukrayna, iki-üç yaşındaki çocukları da kara listeye ekliyor

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin kara listesi olarak bilinen Mirotvorets sitesi, iki-üç yaşındaki çocukları da toplu halde kara listeye eklemeyi sürdürüyor. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T19:56+0300

2025-10-29T19:56+0300

2025-10-29T19:56+0300

dünya

ukrayna

mirotvorets

çocuklar

kiev

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

rodion miroşnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101609/43/1016094332_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_f0fee1b2f7ac183f2dc61f20290811cb.jpg

Sadece bugün en az 24 çocuğun daha listeye eklendiği öğrenildi. Çocukların ‘Ukrayna sınırını kasten ihlal etmekle’ suçlandığı, eklenenlerin bir kısmının ise Ukrayna doğumlu olduğu aktarıldı.Buna ek olarak, Mirotvorets sitesine 2022 ve 2023 doğumlu 25 çocuğun daha eklendiği ve bunlar arasında Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Tacikistan vatandaşlarının da bulunduğu bildirildi. Daha önce, 16 yaşındaki Lugansk sakini Faina Savenkova, Rus güvenlik güçlerini Ukrayna’daki aşırılık yanlısı Mirotvorets sitesine müdahale etmeye ve sorumluları yargı önüne çıkarmaya çağırmıştı. Mirotvorets, çocukların da kişisel bilgilerinin yer aldığı bir platform olarak dikkat çekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada son dönemde 13 çocuğun siteye eklendiğini ve yaşlarının 9 ila 17 arasında olduğunu belirtmişti.Miroşnik, reşit olmayanlara ait kişisel verilerin yayımlanmasının yalnızca çocuk haklarının ihlali değil, aynı zamanda Kiev rejiminin Rus çocuklarını hedef alma niyetinin de bir göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/ukrayna-cocuklari-kara-listeye-eklemeyi-surduruyor-1099976262.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, mirotvorets, çocuklar, kiev, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik