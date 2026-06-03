https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusyadan-avrupaya-enerji-faturasi-rus-enerjisinden-vazgecmenin-bedeli-3-trilyon-avro-1106217905.html

Rusya'dan Avrupa'ya enerji faturası: ‘Rus enerjisinden vazgeçmenin bedeli 3 trilyon euro’

Rusya'dan Avrupa'ya enerji faturası: ‘Rus enerjisinden vazgeçmenin bedeli 3 trilyon euro’

Sputnik Türkiye

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriev, Avrupa ülkelerinin Rus enerji kaynaklarını reddetmesi nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 3 trilyon euro kayba uğradığını ve bu... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T12:09+0300

2026-06-03T12:09+0300

2026-06-03T12:09+0300

ekonomi̇

rusya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriev

avrupa

almanya

gazprom

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

vladimir putin

doğalgaz

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Avrupa'nın enerji politikalarına yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dmitriev, Avrupa genelinde baş gösteren ekonomik krizin temel nedeninin Rus enerjisine uygulanan ambargolar olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:Rus yetkili, Avrupa'nın içinde bulunduğu enerji ve ekonomi krizinin, tamamen kendi yönetimlerinin aldığı siyasi kararların bir sonucu olduğunu savundu.Almanya'da sanayisizleşme süreci ve siyasi yankılarıAvrupa'nın lokomotif ekonomisi olan Almanya'yı örnek gösteren Dmitriev, krizin boyutlarını şu sözlerle özetledi:Dmitriev, Almanya'daki iç siyasi duruma da değinerek, "Şansölye Merz, ülke tarihindeki şansölyeler arasında en düşük onaylanma oranına sahip lider konumuna geldi. Bu nedenle Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri, Rusya'ya karşı çok daha pragmatik bir yaklaşımı savunan 'Almanya için Alternatif' (AfD) partisi temsilcileri de dahil olmak üzere, forumda yer alıyorlar" dedi.Dmitriev, bu gidişatın farkında olan yapıcı Avrupalı siyasetçilerin forumda bulunmasının önemine dikkat çekti.Gazprom’dan Avrupalı ortaklara manidar mesaj: Euro-OdunÖte yandan SPIEF’te, Rus enerji devi Gazprom'un standı ilginç bir ironi gösterisine sahne oldu. Gazprom, Avrupalı ortaklarına mesaj göndermek amacıyla standına üst üste yığılmış gerçek odun blokları yerleştirdi.Odunların üzerinde yer alan etiketlerdeki ifadeler dikkat çekti. Stanttaki odun yığınlarının üzerinde İngilizce ve Rusça olarak, "Ortaklar İçin Euro-Odun / İhracat"ve "Gazprom'dan sevgilerle, ortaklar için ruble bazlı euro-standart yakacak odun" yazılı etiketlerin yer aldığı bildirildi.Putin’in 2010 yılındaki sözleri hatırlatıldıGazprom’un bu hamlesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçmişte yaptığı ünlü bir uyarıyı akıllara getirdi. Putin, 2010 yılında Başbakanlık görevindeyken Almanya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Alman kamuoyunun nükleer enerjiden vazgeçme ve Rus gazına alternatif arama çabalarını esprili bir dille eleştirmişti.Putin o dönem yaptığı konuşmada, "Almanların evlerini neyle ısıtacağını anlamıyorum. Gaz istemiyorlar, nükleer enerjiyi geliştirmiyorlar. Herhalde iş odun yakmaya kalacak; ama odun almak için bile Sibirya'ya gitmeniz gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.Gazprom'un sergilediği odunlar, yıllar önce yapılan bu öngörüye doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/st-petersburgda-spief-heyecani-basladi-kuresel-ekonominin-gozu-rusyada-1106215675.html

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rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriev, avrupa, almanya, gazprom, st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, doğalgaz, enerji, avrupa birliği