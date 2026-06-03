https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/st-petersburgda-spief-heyecani-basladi-kuresel-ekonominin-gozu-rusyada-1106215675.html

St. Petersburg'da SPIEF heyecanı başladı: Küresel ekonominin gözü Rusya'da

St. Petersburg'da SPIEF heyecanı başladı: Küresel ekonominin gözü Rusya'da

Sputnik Türkiye

Rusya’nın St. Petersburg kentinde 3-6 Haziran'da düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapılarını 29. kez açtı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T11:08+0300

2026-06-03T11:08+0300

2026-06-03T11:08+0300

dünya

suudi arabistan

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

brics

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF), bu yıl 130’dan fazla ülkenin katılımıyla başladı.Suudi Arabistan'ın onur konuğu olduğu dev organizasyonda, küresel ekonominin geleceği ve yeni işbirlikleri masaya yatırılacak.Bu yıl 29.'su düzenlenen SPIEF, 'Pragmatik Diyalog: İstikrarlı Bir Geleceğe Giden Yol' ana temasıyla gerçekleştiriliyor. Küresel ekonominin nabzını tutacak olan dev forum, 130'dan fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirirken, özellikle Küresel Güney, BRICS ve gelişmekte olan piyasalar arasındaki işbirliğine odaklanıyor. Forumun en çok merakla beklenen bölümünü ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Haziran’da gerçekleştireceği geleneksel oturum.Yeni küresel düzen ve ekonominin yol haritasıZirvenin 380'den fazla etkinliği kapsayan yoğun iş programında, küresel ekonomideki çok kutupluluk, ulusal para birimleriyle karşılıklı ödemeler, teknolojik egemenlik ve yeni yatırım alanları gibi kritik konular tartışılacak. Forumun gündemi küresel ekonomi, Rusya ekonomisinin 2050 yılına kadar uzanan büyüme stratejisi, yapay zekanın şekillendirdiği geleceğin teknolojileri ve toplumsal refahı artırmayı hedefleyen sosyal girişimcilik olmak üzere dört temel hat üzerine inşa ediliyor.SPIEF 2026'nın beş tematik bloğu ise şöyle: 📌‘Küresel Ekonomi: Çatışma ve İşbirliği Arasında’ 📌‘Rus Ekonomisi: Büyüme Yörüngesine Dönüş İçin Yapısal Değişiklikler’ 📌‘Yeni Teknolojiler Çağında Sosyal Alan’ 📌‘Yaşam Ortamı: Yeni Teknolojiler – Yeni Nitelikler’ 📌‘Geleceği Belirleyen Teknolojiler’Rusya ve Suudi Arabistan ilişkilerinde tarihi dönüm noktasıBu yılki forumun en dikkat çekici unsurlarından biri de Suudi Arabistan’ın etkinlikte 'onur konuğu' statüsüyle yer alması oldu. Bu özel katılım, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıldönümüne denk gelmesi açısından büyük bir sembolik önem taşıyor. Küresel enerji piyasalarına yön veren iki devin St. Petersburg'daki buluşması, forumun en stratejik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/usakov-spiefe-100den-fazla-ulkeden-yaklasik-20000-kisi-katilacak-1106197094.html

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suudi arabistan, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), brics