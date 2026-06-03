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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-son-bir-gunde-750den-fazla-ukrayna-ihasi-dusurdu-1106225153.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması son bir günde 750’den fazla Ukrayna İHA’sı düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması son bir günde 750’den fazla Ukrayna İHA’sı düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 754 insansız hava aracı, 6 güdümlü hava bombası ve 6... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-03T14:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
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donbass
ukrayna silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
himars
i̇ha
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, "Hava savunma sistemleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 6 güdümlü hava bombasını, ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi ve 754 uçak tipi insansız hava aracını düşürdü" ifadelerine yer verildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.300 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 12 zırhlı savaş aracını imha etti.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan uzun menzilli İHA depolama ve fırlatma alanlarını, enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 147 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1106157707.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, himars, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, himars, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kayıp

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması son bir günde 750’den fazla Ukrayna İHA’sı düşürdü

14:53 03.06.2026
© Sputnik / Сергей БобылевRus asker operasyon bölgesinde
Rus asker operasyon bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 754 insansız hava aracı, 6 güdümlü hava bombası ve 6 adet HIMARS füzesi düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, "Hava savunma sistemleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 6 güdümlü hava bombasını, ABD yapımı 6 adet HIMARS füzesi ve 754 uçak tipi insansız hava aracını düşürdü" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.300 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 12 zırhlı savaş aracını imha etti.
Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanılan uzun menzilli İHA depolama ve fırlatma alanlarını, enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 147 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Donbass’ta bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı
1 Haziran , 13:03
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