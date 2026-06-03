https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/misirli-uzman-spief-2026-dunyanin-en-onemli-ekonomik-etkinliklerinden-biridir-1106231298.html
Mısırlı Uzman: SPIEF 2026 dünyanın en önemli ekonomik etkinliklerinden biridir
Mısırlı Uzman: SPIEF 2026 dünyanın en önemli ekonomik etkinliklerinden biridir
Sputnik Türkiye
Mısırlı siyaset bilimci Dr. Ghabashy, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun devlet başkanlarını, üst düzey bürokratları ve büyük şirketlerin... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T18:13+0300
2026-06-03T18:13+0300
2026-06-03T18:13+0300
dünya
rusya
st. petersburg
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
moskova
davos
suudi arabistan
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
çin
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Mısırlı siyaset bilimci, El-Farabi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Mokhtar Ghabashy, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF), devlet başkanlarını, üst düzey bürokratları ve büyük şirketlerin CEO'larını uluslararası ve bölgesel ekonomik konuları görüşmek üzere bir araya getiren, küresel ölçekte en önemli ekonomik diyalog platformlarından biri olduğunu söyledi.Ghabashy, Sputnik’e yaptığı yorumda forumun Rus ekonomi diplomasisi için önemli bir araç haline geldiğini, zira Moskova'nın söz konusu etkinliği bir ekonomi konferansından, önemli ekonomik ve siyasi konuların tartışıldığı uluslararası bir platforma dönüştürmeyi başardığını, SPIEF’in böylece Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun önemli bir rakibi haline geldiğini ifade etti.Ghobashy'ye göre, bu yılki forum Rus ekonomisinin yapısal reformlarına ve uluslararası ekonomik işbirliğinin perspektiflerine odaklanıyor.Mısırlı uzman, 130 ülkeden temsilcilerin katılımının, ayrıca Suudi Arabistan'ın konuk ülke statüsünün, etkinliğin giderek artan uluslararası önemini yansıttığını vurguladı.Ghobashi ayrıca, forumun büyük uluslararası platformlar sistemindeki dengeyi güçlendirmeye katkıda bulunduğunu ve özellikle enerji, gıda, teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren önde gelen şirketlerin katılımı sayesinde Rusya ve Çin'in küresel ekonomide giderek artan rolünü gösterdiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/cinden-spief-aciklamasi-uluslararasi-isbirligi-icin-onemli-bir-platform-1106184631.html
rusya
st. petersburg
moskova
davos
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rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), moskova, davos, suudi arabistan, dünya ekonomik forumu (world economic forum), çin
rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), moskova, davos, suudi arabistan, dünya ekonomik forumu (world economic forum), çin
Mısırlı Uzman: SPIEF 2026 dünyanın en önemli ekonomik etkinliklerinden biridir
Mısırlı siyaset bilimci Dr. Ghabashy, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun devlet başkanlarını, üst düzey bürokratları ve büyük şirketlerin CEO'larını uluslararası ve bölgesel ekonomik konuları görüşmek üzere bir araya getiren en önemli ekonomik diyalog platformlarından biri olduğunu belirtti.
Mısırlı siyaset bilimci, El-Farabi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Mokhtar Ghabashy, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF), devlet başkanlarını, üst düzey bürokratları ve büyük şirketlerin CEO'larını uluslararası ve bölgesel ekonomik konuları görüşmek üzere bir araya getiren, küresel ölçekte en önemli ekonomik diyalog platformlarından biri olduğunu söyledi.
Ghabashy, Sputnik’e yaptığı yorumda forumun Rus ekonomi diplomasisi için önemli bir araç haline geldiğini, zira Moskova'nın söz konusu etkinliği bir ekonomi konferansından, önemli ekonomik ve siyasi konuların tartışıldığı uluslararası bir platforma dönüştürmeyi başardığını, SPIEF’in böylece Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun önemli bir rakibi haline geldiğini ifade etti.
Ghobashy'ye göre, bu yılki forum Rus ekonomisinin yapısal reformlarına ve uluslararası ekonomik işbirliğinin perspektiflerine odaklanıyor.
Mısırlı uzman, 130 ülkeden temsilcilerin katılımının, ayrıca Suudi Arabistan'ın konuk ülke statüsünün, etkinliğin giderek artan uluslararası önemini yansıttığını vurguladı.
Ghobashi ayrıca, forumun büyük uluslararası platformlar sistemindeki dengeyi güçlendirmeye katkıda bulunduğunu ve özellikle enerji, gıda, teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren önde gelen şirketlerin katılımı sayesinde Rusya ve Çin'in küresel ekonomide giderek artan rolünü gösterdiğini kaydetti.