https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/misirli-uzman-spief-2026-dunyanin-en-onemli-ekonomik-etkinliklerinden-biridir-1106231298.html

Mısırlı Uzman: SPIEF 2026 dünyanın en önemli ekonomik etkinliklerinden biridir

Mısırlı Uzman: SPIEF 2026 dünyanın en önemli ekonomik etkinliklerinden biridir

Sputnik Türkiye

Mısırlı siyaset bilimci Dr. Ghabashy, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun devlet başkanlarını, üst düzey bürokratları ve büyük şirketlerin... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T18:13+0300

2026-06-03T18:13+0300

2026-06-03T18:13+0300

dünya

rusya

st. petersburg

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

moskova

davos

suudi arabistan

dünya ekonomik forumu (world economic forum)

çin

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Mısırlı siyaset bilimci, El-Farabi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Mokhtar Ghabashy, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF), devlet başkanlarını, üst düzey bürokratları ve büyük şirketlerin CEO'larını uluslararası ve bölgesel ekonomik konuları görüşmek üzere bir araya getiren, küresel ölçekte en önemli ekonomik diyalog platformlarından biri olduğunu söyledi.Ghabashy, Sputnik’e yaptığı yorumda forumun Rus ekonomi diplomasisi için önemli bir araç haline geldiğini, zira Moskova'nın söz konusu etkinliği bir ekonomi konferansından, önemli ekonomik ve siyasi konuların tartışıldığı uluslararası bir platforma dönüştürmeyi başardığını, SPIEF’in böylece Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun önemli bir rakibi haline geldiğini ifade etti.Ghobashy'ye göre, bu yılki forum Rus ekonomisinin yapısal reformlarına ve uluslararası ekonomik işbirliğinin perspektiflerine odaklanıyor.Mısırlı uzman, 130 ülkeden temsilcilerin katılımının, ayrıca Suudi Arabistan'ın konuk ülke statüsünün, etkinliğin giderek artan uluslararası önemini yansıttığını vurguladı.Ghobashi ayrıca, forumun büyük uluslararası platformlar sistemindeki dengeyi güçlendirmeye katkıda bulunduğunu ve özellikle enerji, gıda, teknoloji ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren önde gelen şirketlerin katılımı sayesinde Rusya ve Çin'in küresel ekonomide giderek artan rolünü gösterdiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/cinden-spief-aciklamasi-uluslararasi-isbirligi-icin-onemli-bir-platform-1106184631.html

rusya

st. petersburg

moskova

davos

suudi arabistan

çin

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rusya, st. petersburg, st. petersburg ekonomi forumu (spief), moskova, davos, suudi arabistan, dünya ekonomik forumu (world economic forum), çin