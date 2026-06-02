Çin'den SPIEF açıklaması: ‘Uluslararası işbirliği için önemli bir platform’

Çin Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) küresel ekonomik yönetişim ve uluslararası işbirliğinde ortak bir uzlaşı... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği basın toplantısında, foruma ve Çin’in katılım düzeyine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.‘Küresel yönetişim için kritik önem taşıyor’Forumun küresel ekonomideki rolüne dikkat çeken Sözcü Mao Ning, şu ifadeleri kullandı:Çin Devlet Başkan Yardımcısı Rusya’yı ziyaret edecekMao Ning, Çin'in forumda üst düzeyde temsil edileceğini belirterek, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng’in programına ilişkin detayları paylaştı.Ning, "Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti hükümetlerinin daveti üzerine, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, 4-8 Haziran tarihleri arasında 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Rusya'yı ziyaret edecek, ardından Belarus’a resmi bir ziyarette bulunacaktır" dedi.Han Zheng’in forum kapsamında Rusya’nın üst düzey yetkilileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.Çin'den ‘daha adil bir küresel sistem’ vurgusuPekin yönetiminin forumdan beklentilerine de değinen Sözcü Ning, Çin’in tüm taraflarla işbirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.Çin'in vizyonunu aktaran Sözcü, şu sözlerle açıklamasını tamamladı:

