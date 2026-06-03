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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hamaneyin-danismani-her-atis-ve-saldiriya-fuze-yagmuruyla-karsilik-verilecek-1106219511.html
Hamaney'in Danışmanı: 'Her atış ve saldırıya, füze yağmuruyla karşılık verilecek'
Hamaney'in Danışmanı: 'Her atış ve saldırıya, füze yağmuruyla karşılık verilecek'
Sputnik Türkiye
İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD'nin her türlü saldırısına füze... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
muhsin rızai
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Tümgeneral Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile müzakere ve çatışmalara dair gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Muhsin Rızai, "Ne müzakere ne de ateşkes sürecinde ABD'nin aşırı taleplerine izin vermeyeceğiz. Her bir atış ve saldırıya, füze ve dron yağmuruyla karşılık verilecektir. Tarih geriye sarılamaz ve saldırgan hızla cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı çevresinde çatışmalarİran basını, Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Haberlerin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran'ın Hark Adası'na doğru hareket eden bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldığını duyurmuştu.İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığını bildirmişti.Devrim Muhafızları, bunun ardından ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hurmuzde-gece-boyunca-sicak-saatler-iran-kuveyt-ve-bahreyndeki-usleri-abd-ise-kesm-adasini-vurdu-1106212939.html
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hürmüz boğazı, abd, i̇ran, muhsin rızai
hürmüz boğazı, abd, i̇ran, muhsin rızai

Hamaney'in Danışmanı: 'Her atış ve saldırıya, füze yağmuruyla karşılık verilecek'

13:05 03.06.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai,
İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD'nin her türlü saldırısına füze saldırılarıyla karşılık verileceğini bildirdi.
Tümgeneral Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile müzakere ve çatışmalara dair gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Muhsin Rızai, "Ne müzakere ne de ateşkes sürecinde ABD'nin aşırı taleplerine izin vermeyeceğiz. Her bir atış ve saldırıya, füze ve dron yağmuruyla karşılık verilecektir. Tarih geriye sarılamaz ve saldırgan hızla cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı çevresinde çatışmalar

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Haberlerin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran'ın Hark Adası'na doğru hareket eden bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldığını duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece saatlerinde Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD-İsrail bağlantılı Panaya gemisinin İran donanması tarafından füzelerle hedef alındığını bildirmişti.
Devrim Muhafızları, bunun ardından ABD'nin Keşm Adası'nın güneyinde bir iletişim kulesine hava saldırısı düzenlemesinin ardından Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
DÜNYA
Hürmüz'de gece boyunca sıcak saatler: İran, Kuveyt ve Bahreyn'deki üsleri, ABD ise Keşm adasını vurdu
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