A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Belçika'yı 3-1 yendi. Detaylar haberde...
2026-05-29T23:04+0300
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, İtalya'nın Cavalese kentinde oynanan karşılaşmayı 22-25, 25-21, 26-24, 25-20'lik setlerle kazandı.Ay-yıldızlı ekip, Bergamo şehrinde 31 Mayıs Pazar günü TSİ 18.30'da İtalya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.
