https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/fenerbahcenin-yeni-sezon-formasi-tanitildi-fb-logosuna-120-yildiz-eklendi-1106234435.html
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması tanıtıldı: FB logosuna 120 yıldız eklendi
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması tanıtıldı: FB logosuna 120 yıldız eklendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, yeni sezon formalarını Chobani Stadı’nda düzenlenen etkinlikle tanıttı. Kulübün 120. yılına özel olarak logoya 120 yıldız eklendi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T19:54+0300
2026-06-03T19:54+0300
2026-06-03T19:54+0300
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tarihi maç
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2026-2027 sezonu formalarının lansmanı düzenlendi.Lansmana Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı. Kulübün 120. yılına özel olarak tasarlanan logodaki 120 yıldız ise dikkat çekti.Etkinlikte yeni sezon formaları defile ve lansman filmiyle taraftarlara sunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/fenerbahceden-transfer-hamlesi-hakan-safi-lewandowskiyle-buyuk-oranda-anlasti--1106204429.html
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fenerbahçe, logo, yıldız, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç
fenerbahçe, logo, yıldız, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması tanıtıldı: FB logosuna 120 yıldız eklendi
Fenerbahçe, yeni sezon formalarını Chobani Stadı’nda düzenlenen etkinlikle tanıttı. Kulübün 120. yılına özel olarak logoya 120 yıldız eklendi.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2026-2027 sezonu formalarının lansmanı düzenlendi.
Lansmana Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, eski futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı. Kulübün 120. yılına özel olarak tasarlanan logodaki 120 yıldız ise dikkat çekti.
Etkinlikte yeni sezon formaları defile ve lansman filmiyle taraftarlara sunuldu.