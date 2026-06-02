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Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Hakan Safi, Lewandowski'yle büyük oranda anlaştı
Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Hakan Safi, Lewandowski'yle büyük oranda anlaştı
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Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin, Barcelona’dan ayrılması beklenen Robert Lewandowski'yle büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
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Dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin ekibi ve Polonyalı yıldızın temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. TRT Spor’un haberine göre, tarafların 1+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.37 yaşındaki Robert Lewandowski, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 46 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli golcü bu maçlarda 19 gol atarken, 2 asist yaptı.
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hakan safi, fenerbahçe, transfer, transfer yasağı, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
hakan safi, fenerbahçe, transfer, transfer yasağı, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Hakan Safi, Lewandowski'yle büyük oranda anlaştı

23:45 02.06.2026
© AARobert Lewandowski
Robert Lewandowski - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© AA
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Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin, Barcelona’dan ayrılması beklenen Robert Lewandowski'yle büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü.
Dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin ekibi ve Polonyalı yıldızın temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. TRT Spor’un haberine göre, tarafların 1+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.
37 yaşındaki Robert Lewandowski, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 46 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli golcü bu maçlarda 19 gol atarken, 2 asist yaptı.
Robert Lewandowski - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
SPOR
Fenerbahçe'de Lewandowski transferi: Başkan adayı Safi'den 10 milyon Euro teklif
10:33
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