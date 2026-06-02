https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/fenerbahceden-transfer-hamlesi-hakan-safi-lewandowskiyle-buyuk-oranda-anlasti--1106204429.html

Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Hakan Safi, Lewandowski'yle büyük oranda anlaştı

Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Hakan Safi, Lewandowski'yle büyük oranda anlaştı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin, Barcelona’dan ayrılması beklenen Robert Lewandowski'yle büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T23:45+0300

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spor

hakan safi

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transfer

transfer yasağı

fi̇fa küresel transfer raporu

transfermarkt

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

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Dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin ekibi ve Polonyalı yıldızın temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. TRT Spor’un haberine göre, tarafların 1+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.37 yaşındaki Robert Lewandowski, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 46 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli golcü bu maçlarda 19 gol atarken, 2 asist yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/lewandowski-fenerbahce-kararini-verdi-sozlesme-duyuruldu-mu-1106183138.html

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Sputnik Türkiye

hakan safi, fenerbahçe, transfer, transfer yasağı, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu