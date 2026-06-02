https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/fenerbahceden-transfer-hamlesi-hakan-safi-lewandowskiyle-buyuk-oranda-anlasti--1106204429.html
Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Hakan Safi, Lewandowski'yle büyük oranda anlaştı
Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Hakan Safi, Lewandowski'yle büyük oranda anlaştı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin, Barcelona’dan ayrılması beklenen Robert Lewandowski'yle büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T23:45+0300
2026-06-02T23:45+0300
2026-06-02T23:45+0300
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Dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin ekibi ve Polonyalı yıldızın temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. TRT Spor’un haberine göre, tarafların 1+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.37 yaşındaki Robert Lewandowski, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 46 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli golcü bu maçlarda 19 gol atarken, 2 asist yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/lewandowski-fenerbahce-kararini-verdi-sozlesme-duyuruldu-mu-1106183138.html
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hakan safi, fenerbahçe, transfer, transfer yasağı, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
hakan safi, fenerbahçe, transfer, transfer yasağı, fi̇fa küresel transfer raporu, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe'den transfer hamlesi: Hakan Safi, Lewandowski'yle büyük oranda anlaştı
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin, Barcelona’dan ayrılması beklenen Robert Lewandowski'yle büyük oranda anlaştığı ileri sürüldü.
Dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi’nin ekibi ve Polonyalı yıldızın temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. TRT Spor’un haberine göre, tarafların 1+1 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi.
37 yaşındaki Robert Lewandowski, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla 46 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli golcü bu maçlarda 19 gol atarken, 2 asist yaptı.