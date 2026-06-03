https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ebola-alarmi-abdde-dunya-kupasi-oncesi-bazi-havalimanlarinda-tarama-merkezleri-kurulacak-1106205447.html
Ebola alarmı: ABD'de Dünya Kupası öncesi bazı havalimanlarında tarama merkezleri kurulacak
Ebola alarmı: ABD'de Dünya Kupası öncesi bazı havalimanlarında tarama merkezleri kurulacak
Sputnik Türkiye
ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, ABD'de Dünya Kupası öncesi bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağını açıkladı. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T01:21+0300
2026-06-03T01:21+0300
2026-06-03T01:21+0300
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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'de halk sağlığı önlemleri artırılıyor. Yoğun uluslararası yolcu trafiğinin beklendiği bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağı duyuruldu.Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, 11 Haziran'da başlayacak turnuva nedeniyle ülkeye giriş yapan yolcu sayısında önemli artış beklendiğini, Ebola tehdidine karşı yetkililerin 'iyi yapılandırılmış bir oyun planı' bulunduğunu belirterek, tarama merkezlerinin özellikle yoğunluğun yüksek olacağı havalimanlarında faaliyet göstereceğini ifade etti.Ebola yeniden gündemdeSon dönemde Kenya merkezli olarak yeniden gündeme gelen Ebola virüsü, birçok ülkede ek sağlık tedbirlerinin değerlendirilmesine yol açtı.Bir tür kanamalı ateşe neden olan Ebola, ilk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara kenti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku bölgesinde görülen eş zamanlı salgınlarla tespit edildi.Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgının, Ebola Nehri yakınlarında başlaması nedeniyle hastalığa bu nehrin adı verildi.Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da geniş çaplı bir salgına dönüştü. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişi enfekte olurken, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/dsoden-ebola-aciklamasi-kongoda-ilk-iyilesmeler-gorulurken-afrika-disinda-supheli-vakalar-1106182458.html
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mehmet öz, abd, kenya, gine, fifa, dünya kupası
mehmet öz, abd, kenya, gine, fifa, dünya kupası
Ebola alarmı: ABD'de Dünya Kupası öncesi bazı havalimanlarında tarama merkezleri kurulacak
ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, ABD'de Dünya Kupası öncesi bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağını açıkladı.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'de halk sağlığı önlemleri artırılıyor. Yoğun uluslararası yolcu trafiğinin beklendiği bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacağı duyuruldu.
Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, 11 Haziran'da başlayacak turnuva nedeniyle ülkeye giriş yapan yolcu sayısında önemli artış beklendiğini, Ebola tehdidine karşı yetkililerin 'iyi yapılandırılmış bir oyun planı' bulunduğunu belirterek, tarama merkezlerinin özellikle yoğunluğun yüksek olacağı havalimanlarında faaliyet göstereceğini ifade etti.
Son dönemde Kenya merkezli olarak yeniden gündeme gelen Ebola virüsü, birçok ülkede ek sağlık tedbirlerinin değerlendirilmesine yol açtı.
Bir tür kanamalı ateşe neden olan Ebola, ilk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara kenti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku bölgesinde görülen eş zamanlı salgınlarla tespit edildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgının, Ebola Nehri yakınlarında başlaması nedeniyle hastalığa bu nehrin adı verildi.
Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da geniş çaplı bir salgına dönüştü. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişi enfekte olurken, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.