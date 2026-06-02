DSÖ’den Ebola açıklaması: Kongo’da ilk iyileşmeler görülürken Afrika dışında şüpheli vakalar araştırılıyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Bundibugyo türü Ebola virüsüne yakalanan 5 kişi taburcu edilirken, Brezilya ve İtalya'da seyahat bağlantılı şüpheli vakalar... 02.06.2026, Sputnik Türkiye

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (DKC) devam eden Ebola salgınında ilk iyileşme haberleri gelirken, Afrika dışındaki bazı ülkelerde ortaya çıkan şüpheli vakalar küresel sağlık yetkililerini alarma geçirdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Bundibugyo türü Ebola virüsüne yakalanan dört hemşirenin tedavilerinin ardından Bunia kentindeki hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. Daha önce enfekte olan bir laboratuvar çalışanının da iyileştiği belirtilirken, böylece hastalığı atlatan kişi sayısı beşe yükseldi.DSÖ yetkilileri, salgına müdahalenin güçlendirilmesi ve hastaların erken teşhis edilmesi halinde daha fazla iyileşme vakasının beklendiğini ifade etti.Kongo hükümetinin paylaştığı verilere göre ülkedeki doğrulanmış Ebola vaka sayısı 282’ye yükselirken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 olarak kaydedildi. Son açıklanan rakamlara göre 19 yeni pozitif vaka tespit edildi.DSÖ: Umut varDSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu salgının merkezlerinden biri olan Bunia'yı ziyaret etti. Direktör, Bundibugyo türü Ebola için henüz onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmadığını hatırlatarak, "İyi tıbbi bakım sayesinde hastalıktan kurtulmak mümkün" mesajını verdi.Geçen ay DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen Bundibugyo kaynaklı Ebola salgınını "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Ancak örgüt, mevcut durumun pandemi ilanı için gerekli kriterleri karşılamadığını belirtmişti.Afrika dışındaki şüpheli vakalar inceleniyorEbola'nın keşfinden bu yana DKC'de görülen 17'nci salgın olan mevcut kriz, ülke tarihindeki en büyük üçüncü Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, salgının bölgesel yayılım riskinin artık gerçekleşmeye başladığını belirterek 1.100'den fazla şüpheli vakanın incelendiğini söyledi.Brezilya'da Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerinde Ebola şüphesiyle değerlendirilen iki vaka sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Ancak yapılan ilk testlerde Sao Paulo'daki hastada menenjit, Rio de Janeiro'daki hastada ise sıtma tespit edildi. Yetkililer, bu sonuçların Ebola ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığını ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.Sao Paulo'daki hastanın kısa süre önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiği, Rio de Janeiro'daki kişinin ise Uganda seyahatinden döndüğü belirtildi.İtalya'da da Sardinya Adası'nın başkenti Cagliari'de Kongo'dan dönen bir yolcuda Ebola şüphesi üzerine sağlık protokolleri devreye sokuldu. Ancak İtalya Sağlık Bakanlığı, yapılan testlerin negatif çıktığını ve ülkedeki Ebola riskinin "çok düşük" seviyede kalmaya devam ettiğini duyurdu.

