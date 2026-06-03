https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/adanada-aile-ici-cinayet-baba-oglunu-sokak-ortasinda-oldurdu-1106230139.html

Adana’da aile içi cinayet: Baba, oğlunu sokak ortasında öldürdü

Adana’da aile içi cinayet: Baba, oğlunu sokak ortasında öldürdü

Sputnik Türkiye

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı. Emekli polis memuru F. Kayhan, sokakta tartıştığı oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı tabancayla... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T17:33+0300

2026-06-03T17:33+0300

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Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı Ahmet Kaan Kayhan, tartışma sırasında babasına bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine F. Kayhan, yanında bulunan tabancayla oğluna ateş etti. Ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybederken, baba polis ekiplerine teslim oldu. Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/gumushanede-cinayet-esini-doverek-oldurdu-1106196268.html

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