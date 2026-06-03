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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/adanada-aile-ici-cinayet-baba-oglunu-sokak-ortasinda-oldurdu-1106230139.html
Adana’da aile içi cinayet: Baba, oğlunu sokak ortasında öldürdü
Adana’da aile içi cinayet: Baba, oğlunu sokak ortasında öldürdü
Sputnik Türkiye
Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı. Emekli polis memuru F. Kayhan, sokakta tartıştığı oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı tabancayla... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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cinayet
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Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı Ahmet Kaan Kayhan, tartışma sırasında babasına bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine F. Kayhan, yanında bulunan tabancayla oğluna ateş etti. Ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybederken, baba polis ekiplerine teslim oldu. Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/gumushanede-cinayet-esini-doverek-oldurdu-1106196268.html
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türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti
türkiye, adana, adana büyükşehir belediyesi, adana barosu, adana emniyet müdürlüğü, adana valiliği, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti

Adana’da aile içi cinayet: Baba, oğlunu sokak ortasında öldürdü

17:33 03.06.2026
© AA / Yusuf KoyunAdana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi sokakta tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi sokakta tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA / Yusuf Koyun
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı. Emekli polis memuru F. Kayhan, sokakta tartıştığı oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı tabancayla vurarak öldürdü.
Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde baba ve oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı Ahmet Kaan Kayhan, tartışma sırasında babasına bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine F. Kayhan, yanında bulunan tabancayla oğluna ateş etti.
Ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybederken, baba polis ekiplerine teslim oldu. Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
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