https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/gumushanede-cinayet-esini-doverek-oldurdu-1106196268.html
Gümüşhane'de cinayet: Eşini döverek öldürdü
Gümüşhane'de cinayet: Eşini döverek öldürdü
Sputnik Türkiye
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kadın, eşi tarafından darbedilerek hayatını kaybetti. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T17:11+0300
2026-06-02T17:11+0300
2026-06-02T17:11+0300
türki̇ye
gümüşhane
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
cinayet masası
toplumsal cinayet
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_80dfebe030761406304deaae0aa7eb4e.jpg
Merkez Mahallesi'nde 27 yaşındaki H.P. ve 26 yaşındaki eşi Arzu P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.P., eşini darbetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başına aldığı darbeler sonucu Arzu P.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Genç kadının cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/sislide-kesik-bas-cinayeti-ayni-evde-bir-kadin-daha-oldurulmus-1103463584.html
türki̇ye
gümüşhane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_b61a49e03e5b190712ecbe1a3efbe3b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gümüşhane, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, toplumsal cinayet, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
gümüşhane, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası, toplumsal cinayet, kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri
Gümüşhane'de cinayet: Eşini döverek öldürdü
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir kadın, eşi tarafından darbedilerek hayatını kaybetti.
Merkez Mahallesi'nde 27 yaşındaki H.P. ve 26 yaşındaki eşi Arzu P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.P., eşini darbetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başına aldığı darbeler sonucu Arzu P.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Genç kadının cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.