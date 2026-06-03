https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/adalet-bakani-gurlek-140-yeni-mahkeme-kurulacak-1106230768.html

Adalet Bakanı Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak

Adalet Bakanı Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulduğunu duyurdu. Yeni mahkemeler arasında ağır ceza, asliye ceza, asliye hukuk, iş, aile ve tüketici... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T17:57+0300

2026-06-03T17:57+0300

2026-06-03T18:25+0300

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.Bakan Gürlek, yeni düzenleme kapsamında 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi'nin kurulacağını bildirdi.Kararla birlikte adli teşkilatın kapasitesinin artırılması ve yargı süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/bakan-gurlek-duyurdu-221-kisiye-70-milyar-liralik-operasyon-1106181696.html

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akın gürlek, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme