https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/adalet-bakani-gurlek-140-yeni-mahkeme-kurulacak-1106230768.html
Adalet Bakanı Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
Adalet Bakanı Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulduğunu duyurdu. Yeni mahkemeler arasında ağır ceza, asliye ceza, asliye hukuk, iş, aile ve tüketici... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T17:57+0300
2026-06-03T17:57+0300
2026-06-03T18:25+0300
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nöbetçi mahkeme
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.Bakan Gürlek, yeni düzenleme kapsamında 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi'nin kurulacağını bildirdi.Kararla birlikte adli teşkilatın kapasitesinin artırılması ve yargı süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/bakan-gurlek-duyurdu-221-kisiye-70-milyar-liralik-operasyon-1106181696.html
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akın gürlek, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, mahkeme, mahkeme kararı, nöbetçi mahkeme
Adalet Bakanı Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
17:57 03.06.2026 (güncellendi: 18:25 03.06.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulduğunu duyurdu. Yeni mahkemeler arasında ağır ceza, asliye ceza, asliye hukuk, iş, aile ve tüketici mahkemeleriyle sulh ceza hakimlikleri ve infaz hakimlikleri yer alıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, yeni düzenleme kapsamında 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği, 4 İnfaz Hâkimliği, 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi'nin kurulacağını bildirdi.
Kararla birlikte adli teşkilatın kapasitesinin artırılması ve yargı süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor.