Bakan Gürlek duyurdu: 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon, 15 akaryakıt istasyonuna el konuldu

İstanbul merkezli 27 il ve Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 27 il ve Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonları hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, tüm operasyonlarda toplam 70 milyar liralık işlem hacminin tespit edildiğini belirtti. Operasyonlarda 221 kişiye işlem yapıldı. İstanbul merkezli operasyonlarda 15 akaryakıt istasyonuna ve LPG dolum tesisine de kayyum atandı.Bakan Gürlek şunları söyledi:"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında; 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; 269 mağdurdan 600 milyon TL zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilmiş; suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır.Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen operasyonda ise; vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır."4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve LPG dolum tesisine el konuldu İstanbul merkezli operasyonlarda polis, şüphelilerin, banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 89 şüpheliyi gözaltına aldı.Operasyon kapsamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.

