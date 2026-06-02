https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/turkiyede-il-sayisi-82ye-mi-cikacak-il-olmaya-yakin-24-ilce-hangisi-1106185471.html
Türkiye'de il sayısı 82'ye mi çıkacak? İl olmaya yakın 24 ilçe hangisi?
Türkiye'de il sayısı 82'ye mi çıkacak? İl olmaya yakın 24 ilçe hangisi?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de il sayısının 82'ye çıkarılması yönünde beklentiler sürüyor. Birçok ilçe 'il olma' hayali kurarken 24 ilçenin ismi öne çıkıyor. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T11:25+0300
2026-06-02T11:25+0300
2026-06-02T11:25+0300
türki̇ye
türkiye
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
il
midyat
kahta
lüleburgaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106102065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b643fc4877a7b384281c1bc3c98adbc3.jpg
Türkiye'de birçok ilçe 'il olma hayali' kuruyor. Bunun için aranan şartları taşıyan 24 ilçe ön plana çıkıyor. Nüfus büyüklüğü, ekonomik gelişmişlik, ulaşım, altyapı gibi kriterleri karşılayan ilçeler arasında Midyat, Elbistan, Kahta, Lüleburgaz, Bandırma, Manavgat, Alanya gibi merkezlerin isimleri geçiyor. İl olmak için hangi kriterler gerekiyor?NTV'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, il olması beklenen ilçeler listesi açıklandı. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. İşte il olması beklenen 24 ilçe
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/kultur-ve-turizm-bakani-ersoy-ilk-kez-paylasti-130-yillik-haydarpasa-garinda-restorasyon-1106029781.html
türki̇ye
midyat
kahta
lüleburgaz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1d/1106102065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a54be76c168f3a40bf48fc4df63b901.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), il, midyat, kahta, lüleburgaz
türkiye, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), il, midyat, kahta, lüleburgaz
Türkiye'de il sayısı 82'ye mi çıkacak? İl olmaya yakın 24 ilçe hangisi?
Türkiye'de il sayısının 82'ye çıkarılması yönünde beklentiler sürüyor. Birçok ilçe 'il olma' hayali kurarken 24 ilçenin ismi öne çıkıyor.
Türkiye'de birçok ilçe 'il olma hayali' kuruyor. Bunun için aranan şartları taşıyan 24 ilçe ön plana çıkıyor. Nüfus büyüklüğü, ekonomik gelişmişlik, ulaşım, altyapı gibi kriterleri karşılayan ilçeler arasında Midyat, Elbistan, Kahta, Lüleburgaz, Bandırma, Manavgat, Alanya gibi merkezlerin isimleri geçiyor.
İl olmak için hangi kriterler gerekiyor?
NTV'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, il olması beklenen ilçeler listesi açıklandı. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.
İşte il olması beklenen 24 ilçe
Yüksekova (Hakkari): 121. 314
Polatlı (Ankara): 131.894
Elbistan (Kahramanmaraş): 132.036
Kahta (Adıyaman): 136.769
Ergani (Diyarbakır): 141.098
Konya Ereğli( Konya): 158.010
Lüleburgaz (Kırklareli): 157.136
Bandırma(Balıkesir): 169.476
Zonguldak Ereğli (Zonguldak): 173.000
Edremit (Balıkesir): 176.251
İskenderun (Hatay) : 228.149
Manavgat (Antalya): 266.480
Siverek (Şanlıurfa): 277.399
Çorlu( Tekirdağ): 306.939
Alanya (Antalya): 371.547