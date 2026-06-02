İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de il sayısı 82'ye mi çıkacak? İl olmaya yakın 24 ilçe hangisi?
Türkiye'de il sayısının 82'ye çıkarılması yönünde beklentiler sürüyor. Birçok ilçe 'il olma' hayali kurarken 24 ilçenin ismi öne çıkıyor. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye'de il sayısı 82'ye mi çıkacak? İl olmaya yakın 24 ilçe hangisi?

11:25 02.06.2026
Türkiye'de il sayısının 82'ye çıkarılması yönünde beklentiler sürüyor. Birçok ilçe 'il olma' hayali kurarken 24 ilçenin ismi öne çıkıyor.
Türkiye'de birçok ilçe 'il olma hayali' kuruyor. Bunun için aranan şartları taşıyan 24 ilçe ön plana çıkıyor. Nüfus büyüklüğü, ekonomik gelişmişlik, ulaşım, altyapı gibi kriterleri karşılayan ilçeler arasında Midyat, Elbistan, Kahta, Lüleburgaz, Bandırma, Manavgat, Alanya gibi merkezlerin isimleri geçiyor.

İl olmak için hangi kriterler gerekiyor?

NTV'nin haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, il olması beklenen ilçeler listesi açıklandı. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

İşte il olması beklenen 24 ilçe

Yüksekova (Hakkari): 121. 314
Midyat (Mardin): 125.791
Polatlı (Ankara): 131.894
Elbistan (Kahramanmaraş): 132.036
Kahta (Adıyaman): 136.769
Kozan (Adana): 132.572
Ünye (Ordu): 135.914
Ergani (Diyarbakır): 141.098
Konya Ereğli( Konya): 158.010
Lüleburgaz (Kırklareli): 157.136
Nazilli (Aydın): 162.156
Cizre (Şırnak): 166.290
Bandırma(Balıkesir): 169.476
Erciş (Van): 170.209
Zonguldak Ereğli (Zonguldak): 173.000
Edremit (Balıkesir): 176.251
Fethiye (Muğla): 187.332
İskenderun (Hatay) : 228.149
Manavgat (Antalya): 266.480
Siverek (Şanlıurfa): 277.399
İnegöl (Bursa): 306.004
Çorlu( Tekirdağ): 306.939
Tarsus (Mersin): 358.510
Alanya (Antalya): 371.547
